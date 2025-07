Hotéis de Porto de Galinhas colocam o local entre os três destinos mais procurados do Brasil

A- A+

Porto de Galinhas, no litoral Sul de Pernambuco, um dos cartões postais mais famosos do Estado, foi reconhecido como um dos três destinos de melhor desempenho da hotelaria nacional no 1º semestre de 2025. Os dados são de um levantamento da plataforma Omnibees.

A pesquisa analisou o desempenho de Porto de Galinhas e de outros destinos brasileiros de acordo com quatro indicadores exclusivo fundamentais, são eles: reservas; room nights (diárias ocupadas); diária média (ADR); GMV (volume bruto de vendas).

Além de motivo de orgulho para o Estado, o resultado da pesquisa acerca de Porto de Galinhas revela a força do trabalho coletivo do setor turístico da região e o compromisso com a oferta da melhor experiência possível ao hóspede.

Para o presidente do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (CVB), Otaviano Maroja, a análise revela um trabalho de muitos indivíduos.

Esse resultado reflete uma história feita com muitas mãos e muitos corações. Quem vive em Porto de Galinhas sabe que o turismo aqui é mais que uma atividade econômica: ele transforma vidas, movimenta famílias e sustenta sonhos. Cada campanha, cada ação promocional, cada feira e famtour contou com o esforço conjunto do trade, da hotelaria, do CVB e de tantos parceiros que acreditam no potencial do destino.

Eduardo Tiburtius, presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG), se orgulha dos resultados positivos e explica.

Sabemos que não existe milagre: existe união, trabalho duro, transparência, visão de longo prazo, cuidado com a experiência do visitante e paixão por Porto de Galinhas. Essa é uma conquista de todos que acolhem, promovem, vendem e sonham com um turismo cada vez mais humano e sustentável.

As duas organizações trabalham juntas para fortalecer a posição de Porto de Galinhas no cenário turístico brasileiro e mundial.

