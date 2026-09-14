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CINEMA I Festival Igarassu de Cinema promove programação gratuita Festival gratuito reúne filmes, oficinas, debates, homenagens e atividades culturais em diferentes espaços de Igarassu

A primeira edição do Festival Igarassu de Cinema (FIC) acontece entre os dias 15 e 18 de setembro, no municício de Igarassu, litoral norte de Pernambuco. O evento gratuito reúne exibições de filmes, debates, oficinas e atividades de intercâmbio cultural. Ao todo, serão exibidos 12 curtas-metragens, ampliando o contato do público com a produção audiovisual.

Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou ator/ produtor Rubens Santos e o produtor André Falcão, qua fala sobre a importância de mostrar o potencial de Igarassu para o cinema nacional.



O festival é justamente com esse intuito de mostrar Igarassu para o mundo, para cineastas e produtores, porque Igarassu tem um potencial de cenário muito grande.”, afirma Rubens Santos.

A programação também contará com debates entre os realizadores e homenagens a duas mulheres profissionais do cinema, a atriz pernambucana Hermila Guedes e a diretora, roteirista e produtora Tauana Uchôa. O festival oferecerá ainda a oficina Interpretação para TV e Cinema, destinada a jovens e adultos. Já a oficina Cinema de Animação será voltada para estudantes da rede pública.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

As atividades ocuparão o Centro de Artes de Igarassu, a sede do IPHAN e uma escola municipal. Com acesso livre, o FIC busca aproximar a população do audiovisual e fortalecer a ocupação cultural do território. Para mais informações, acesse o Instagram do festival @fic_igarassu.



PROGRAMAÇÃO

15 DE SETEMBRO, TERÇA-FEIRA - 19H

• Noite de gala e abertura oficial do festival

• Exibição do filme “Igarassuense”

• Homenagem

• Show musical

16 DE SETEMBRO, QUARTA-FEIRA

• 8h:Manhã: Oficina de Animação, na Escola Municipal

• 14h: Sessão Competitiva 1, com 4 filmes

• Debate com produtores

• Sessão Competitiva 2, com mais 4 curtas

• Debate com produtores

17 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA

• 8h:Manhã: Oficina de Interpretação

• 14h: Sessão Competitiva 3, com 4 filmes

• Debate com produtores

• Sessão Competitiva 4, com mais 4 curtas

• Debate com produtores

18 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA

• Cerimônia de encerramento

• Fala da equipe

• Entrega da premiação

• Exibição de vídeo com os melhores momentos

• Show de encerramento

e o produtor André Falcão,

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