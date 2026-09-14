I Festival Igarassu de Cinema promove programação gratuita
Festival gratuito reúne filmes, oficinas, debates, homenagens e atividades culturais em diferentes espaços de Igarassu
A primeira edição do Festival Igarassu de Cinema (FIC) acontece entre os dias 15 e 18 de setembro, no municício de Igarassu, litoral norte de Pernambuco. O evento gratuito reúne exibições de filmes, debates, oficinas e atividades de intercâmbio cultural. Ao todo, serão exibidos 12 curtas-metragens, ampliando o contato do público com a produção audiovisual.
Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou ator/ produtor Rubens Santos e o produtor André Falcão, qua fala sobre a importância de mostrar o potencial de Igarassu para o cinema nacional.
O festival é justamente com esse intuito de mostrar Igarassu para o mundo, para cineastas e produtores, porque Igarassu tem um potencial de cenário muito grande.”, afirma Rubens Santos.
A programação também contará com debates entre os realizadores e homenagens a duas mulheres profissionais do cinema, a atriz pernambucana Hermila Guedes e a diretora, roteirista e produtora Tauana Uchôa. O festival oferecerá ainda a oficina Interpretação para TV e Cinema, destinada a jovens e adultos. Já a oficina Cinema de Animação será voltada para estudantes da rede pública.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
As atividades ocuparão o Centro de Artes de Igarassu, a sede do IPHAN e uma escola municipal. Com acesso livre, o FIC busca aproximar a população do audiovisual e fortalecer a ocupação cultural do território. Para mais informações, acesse o Instagram do festival @fic_igarassu.
PROGRAMAÇÃO
15 DE SETEMBRO, TERÇA-FEIRA - 19H
• Noite de gala e abertura oficial do festival
• Exibição do filme “Igarassuense”
• Homenagem
• Show musical
16 DE SETEMBRO, QUARTA-FEIRA
• 8h:Manhã: Oficina de Animação, na Escola Municipal
• 14h: Sessão Competitiva 1, com 4 filmes
• Debate com produtores
• Sessão Competitiva 2, com mais 4 curtas
• Debate com produtores
17 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA
• 8h:Manhã: Oficina de Interpretação
• 14h: Sessão Competitiva 3, com 4 filmes
• Debate com produtores
• Sessão Competitiva 4, com mais 4 curtas
• Debate com produtores
18 DE SETEMBRO, SEXTA-FEIRA
• Cerimônia de encerramento
• Fala da equipe
• Entrega da premiação
• Exibição de vídeo com os melhores momentos
• Show de encerramento
e o produtor André Falcão,