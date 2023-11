I Jornada Regional da Cannabis Medicinal vai acontecer no Recife em dezembro

A- A+

O universo da Cannabis Sativa na medicina é o tema central da I Jornada Regional da Cannabis Medicinal Norte-Nordeste (JRCMed), que será realizada no Mar Hotel, no Recife, de 8 a 9 de dezembro. O evento reunirá professores, pesquisadores e profissionais da medicina e outras áreas da saúde que atuam diretamente com estudos científicos e resultados dos tratamentos com a Cannabis Sativa, nome científico da maconha.

A Jornada é um recorte regional da Conferência Internacional da Cannabis Medicinal (CICMed), realizada em 2022 e em 2023, em São Paulo, e que reuniu especialistas e pesquisadores do Brasil e do exterior para discutir os avanços do uso da Cannabis na saúde. A CICMed e a JRCMed são promovidas pela EventMed, empresa paulista que eleva a discussão sobre a Cannabis no país apresentando tecnologias e descobertas para adoção segura e eficaz da planta em tratamentos de diversas especialidades médicas e da odontologia.



O conglomerado de ensino e pesquisa na área de saúde, associado a um dos principais polos médicos do país, com hospitais de grandes redes internacionais, foi fator decisivo para a escolha do Recife como sede da I JRCMed. “Não temos dúvidas que a capital pernambucana irá atrair profissionais de todo o país para discutir o presente e o futuro da Cannabis medicinal. A cidade é reconhecida como polo de excelência em saúde, não só pela infraestrutura técnica, mas pela alta especialização dos seus profissionais”, afirma o advogado Breno Luz, diretor da EventMed e coordenador-geral da CICMed e da JRCMed.



O presidente da I JRCMed, o médico e professor de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Hélio Mororó, é um dos pesquisadores de credibilidade do país no universo da Cannabis. Sua presença e de outros médicos-professores entre os palestrantes da jornada, chancelam a seriedade e base científica do evento.

Mororó fará a abertura da I Jornada e do curso para prescritores, previsto na programação do evento. Será uma formação rápida para capacitar profissionais que querem um certificado de credibilidade no mercado e base científica para se tornar prescritores da Cannabis. Podem participar dentistas, enfermeiros e médicos formados em todas as especialidades, inclusive veterinária.

Na JRCMed também estarão presentes representantes de associações nacionais que assumiram a missão de desmistificar os riscos da aplicação da Cannabis na medicina. Entre eles, o diretor científico da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, Flávio Geraldes Alves; a diretora médica do Instituto Sativa, Rafaela Espósito Asfora, que é médica voluntária do Ambulatório Canábico da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e o psiquiatra Wilson Lessa Jr., professor na pós-graduação de Cannabis Medicinal do Grupo Anima/Inspirali, We Cann Academy e Manole, e membro de várias instituições internacionais de pesquisa e aplicação da Cannabis Sativa na saúde.



