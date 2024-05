A- A+

SARAU Idosos realizam Sarau Musical com instrumentos de materiais reciclados Projeto Construindo Sons ensina a idosos do Alto José Bonifácio como construir e tocar instrumentos confeccionados com materiais recolhidos na comunidade

O Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife, será contemplado na próxima quinta-feira (23), às 18h30, na quadra de esportes, com um Sarau Musical da Pessoa Idosa. Na ação, que também prestará homenagem ao mês das mães, serão utilizados instrumentos musicais construídos por eles, a partir de materiais reciclados coletados na comunidade.

A apresentação acontece como culminância do Projeto Construindo Sons, que, ao longo de 10 semanas, ofertou oficinas de confecção e musicalização de instrumentos na sede da ONG Recanto da Boa Idade Maria das Neves Melo. No Sarau, cerca de 30 idosos irão tocar músicas religiosas com seus equipamentos, feitos em sua maioria com baldes, garrafas PET e de vidro e cabos de vassouras.

Dentro do período de aulas eles passaram por várias etapas, sendo elas: Coleta de materiais reciclados para a confecção dos instrumentos musicais; Identificação e seleção dos materiais pelas suas propriedades de sons e timbres; Construção dos objetos sonoros; e aulas de conhecimento musicais para realização do Sarau.

“Esse projeto foi pensado para oportunizar novos conhecimentos aos idosos da comunidade, além de contribuir com o meio ambiente. Já fizemos uma edição com crianças e agora estamos encerrando com o grupo da melhor idade. Ações como essa ajudam na inclusão social e no protagonismo deles com temas muitas vezes distantes, como exemplo a questão musical”, enfatiza o produtor geral Clébio Marques, da Usina Produções. Idosos em sarau com instrumentos de reciclados/Foto: Anderson Souza Leão

As aulas foram ministradas pelo professor Juracy Pereira, Licenciado em Música pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduado em Musicoterapia e em Neurociência, Música e Inclusão. O projeto tem como proponente a produtora cultural Cleide Marques, e foi realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife.

SERVIÇO:

Sarau da Pessoa Idosa com instrumentos em materiais recicláveis

Quando: Quinta-feira (23) – 18h30

Onde: Quadra de Esportes do Alto José Bonifácio – Rua Alto José Bonifácio, S/N, Recife.

Acesso: Gratuito

