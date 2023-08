IFPE Vitória prorroga inscrições em pós-graduação até 3 de setembro

A- A+

O IFPE Campus Vitória de Santo Antão prorrogou as inscrições para a Especialização em Tecnologias Sustentáveis nas Ciências Agrárias do IFPE Campus Vitória de Santo Antão até o dia 3 de setembro. A comissão também publicou, nesta sexta-feira (25), um novo cronograma da seleção (confira o link no final da matéria).

Para se inscrever os candidatos e as candidatas devem preencher o formulário on-line no link https://forms.gle/5674HxcoBWXyqMA7A e enviar os documentos solicitados no edital. São ofertadas, ao todo, 15 vagas, e a seleção será através da análise curricular.

A especialização é gratuita e será ofertada no campus de Vitória de Santo Antão a partir de setembro.

Sobre o curso – O curso de pós-graduação lato sensu em Tecnologias Sustentáveis nas Ciências Agrárias é voltado para profissionais de nível superior de áreas do conhecimento das Ciências Agrárias e Informática. A especialização tem duração de 18 meses e carga horária de 390 horas.

As aulas serão presenciais, realizadas às sextas-feiras (no horário das 18h30 às 21h30) e aos sábados (das 8h às 11h15 e das 13h às 16h15), no Campus Vitória de Santo Antão.

Mais informações sobre a seleção estão no edital, disponível no Portal do IFPE. Lá os candidatos e as candidatas também encontram o Projeto Pedagógico, com todas as informações sobre o curso.

Veja também

CANAL SAÚDE Transplante do coração: quando é indicado?