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ANIVERSÁRIO Igarafest encerra programação com noite de louvor e adoração Shows de Nova Geração, Maddai Kailane, Valesca Mayssa e William Sanfona encerram as festividades pelos 491 anos de Igarassu

A programação do Igarafest chega ao fim nesta segunda-feira (28), em Igarassu, com uma noite dedicada à fé e à música religiosa. As apresentações integram as comemorações pelos 491 anos de fundação do município.

A festa reúne atrações protestantes e católicas em uma noite marcada pela diversidade religiosa. A comemoração começa às 18h, com o grupo Nova Geração e seu repertório cristão, em seguida, às 19h30, Maddai Kailane assume o palco com canções do segmento gospel. Na sequência, às 21h, a cantora Valesca Mayssa apresenta seus principais sucessos. Encerrando a noite, às 22h30, William Sanfona leva ao palco seus sucessos religiosos em ritmo de forró.

Uma das atrações principais das comemoraçõe foi o cantor Péricles, levando ao público todo romantismo do pagode. Assista ao vídeo abaixo:

A noite promete reunir o público em momentos de louvor, devoção e celebração. Com os shows, Igarassu encerra oficialmente o Igarafest e as festividades pelos 491 anos da cidade.

Programação: SEGUNDA — 28 DE SETEMBRO

Nova Geração — 18h

Madson Kailane — 19h30

Valesca Mayssa — 21h

William Sanfona — 22h30

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