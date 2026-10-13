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ESPETÁCULO Igor & Lipe protagonizam o musical "Shrek Era Uma Vez" no Recife Dupla interpreta Shrek e Burro em montagem musical que celebra a amizade, a aventura e a trajetória artística dos jovens cantores

A dupla Igor & Lipe retorna aos palcos do teatro musical com o espetáculo “Shrek – Era Uma Vez”, no dia 17 de outubro, no Teatro Boa Vista, no Recife. A montagem da L.A. Espaço Artístico e Cultural terá duas sessões, às 15h e às 18h. Com direção geral e adaptação de Luciana Alves, o espetáculo apresenta os artistas em personagens conhecidos do público.

Para falar sobre o espetáculo, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os atores Igor e Lipe que vieram acompanhados das atrizes Malu Paixão e Betina Monteiro no espetáculo interpretam a Fiona. Igor, ator que interpreta o Shrek, fala do desafio de fazer o personagem principal do espetáculo.

Está sendo um desafio porque é um personagem totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito, totalmente diferente de mim... mas estou gostando muito de enfrentar ele.”, afirma Igor.

Todas as pessoas que já interpretaram o burro levam para a vida toda a lealdade e a amizade. A gente mostra essa forma de aceitação e de valorização de quem a pessoa é, principalmente em relação ao bullying.”, afirma Lipe.

Igor interpreta o ogro Shrek, enquanto Lipe dá vida ao divertido Burro, a amizade entre os protagonistas ganha destaque na história, marcada por humor e aventuras. A parceria dos jovens artistas também se fortalece pela convivência e pela trajetória construída desde a infância. Os dois iniciaram a formação artística em montagens teatrais que reuniam atuação, canto e dança. Sob a orientação de Luciana Alves, desenvolveram habilidades que hoje também integram suas carreiras musicais.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Ao longo dos anos, participaram de apresentações de São João, Carnaval e shows ao lado de outros artistas. Agora, a dupla retoma o teatro em uma produção que reúne diferentes gerações de artistas da L.A. Espaço Artístico e Cultural.

Serviço

Espetáculo: Shrek — Era Uma Vez

Realização e elenco: LA Espaço Artístico e Cultural

Direção geral e adaptação: Luciana Alves

Data: 17 de outubro de 2026

Horários: 15h e 18h

Local: Teatro Boa Vista — Recife

Ingressos: à venda na Sympla

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