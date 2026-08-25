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CINEMA II Noturno reúne cinema nacional e internacional no Recife Festival reúne 60 filmes, homenageia Adelina Pontual e promove sessões, oficinas e debates gratuitos no Recife

O II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife acontece de 27 a 30 de agosto, no Cinema São Luiz e no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco - Derby, com programação gratuita. Realizado pelos curadores Felipe André Silva, Felipe Karnakis e João Rêgo, o festival reúne 60 filmes, entre curtas e longas-metragens, em diferentes propostas e estéticas da produção cinematográfica local, nacional e internacional.

Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou os idealizadores e Curadores, Felipe Karnakis e João Rêgo. Felipe destaca a essência independente e o cinema inventivo do Noturno.

A ideia do Noturno, que realizamos de forma totalmente independente, é trazer para a cidade um cinema inventivo e de repertório. Nós mesclamos curtas pernambucanos com clássicos nacionais digitalizados e produções independentes internacionais que dificilmente chegam às salas comerciais daqui”, afirma Felipe Karnakis.

A programação inclui mostras competitivas, panoramas nacionais e internacionais, além de sessões especiais, seminários, oficinas e shows. Com foco no curta-metragem, na experimentação e na formação de público, o festival amplia nesta edição a presença dos longas-metragens. Entre os destaques estão A Mulher de Todos (1969), de Rogério Sganzerla, em versão restaurada em 4K, e O Convite ao Prazer (1980), de Walter Hugo Khouri.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Serão exibidos quatro curtas da diretora: El Monstruo, O Pedido, Cachaça e Samyradash, os artistas de rua. O festival também homenageia a cineasta pernambucana Adelina Pontual, com uma sessão especial dedicada à sua trajetória no cinema. João Rêgo fala sobre a justa homenagem à cineasta.

O festival faz uma importante homenagem à Adelina Pontual, uma realizadora que consideramos seminal para o cinema de Pernambuco por sua atuação marcante como professora e formadora desde a década de 90. Vamos exibir os seus curtas na sala de cinema e teremos a oportunidade incrível de conversar diretamente com ela”, afirma João Rêgo.

Inspirado na obra Noturno em Re(cife) Maior, de Jomard Muniz de Britto, o evento reafirma a importância do Recife na produção e circulação cinematográfica.

SERVIÇO:

II Noturno - Festival Internacional de Cinema do Recife

De 27 a 30 de agosto

Cinema da Fundação Joaquim Nabuco e Cinema São Luiz

Programação gratuita

Site: www.noturnofestival.com

Contato: [email protected]

Instagram: @noturnofestival

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