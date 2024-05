A- A+

SÃO JOÃO Ilana Ventura abre programação infantil de São João do Shopping ETC O Arraiá receberá ainda atração para os idosos

A Zona Norte do Recife recebe a partir deste sábado (1), às 15h, a abertura da programação ‘Arraiá do Shopping ETC’, no piso principal do centro de compras. A cantora e contadora de histórias infantis, Ilana Ventura, apresenta o melhor da festa junina para a criançada. Já no sábado seguinte (8), a vez é da turma da terceira idade, com show dos artistas Pierre & Nanny.



Além de histórias que falam das tradições da festa de São João, a artista vai trazer um repertório de canções nordestinas de grandes nomes como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil. A atração promete envolver as crianças e as famílias em brincadeiras musicais, envolvendo toda família numa grande roda, com forró, coco e arrasta pé.



"Pensando em atender todas as idades, estamos celebrando o São João inspirado no Cordel, onde a tradição nordestina se entrelaça com o encanto das palavras. Esperamos todos para participar nesta festança tão bonita", adianta Gildo Marcelino, coordenador de marketing do ETC.



A partir das 12h, no sábado (8), a programação será movimentada com o “Forró da Boa Idade”, os artistas Pierre e Nanny farão a alegria dos participantes, garantindo um repertório com os clássicos do forró.

SERVIÇO:

Arraiá do Shopping ETC

Onde: Shopping ETC, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos, Recife

Quando: 1 e 8 de junho de 2024

Entrada: gratuita

Horário: 15h e 12h

Informações: (81) 3243.8212

