Ilê Asé Aganju Aséobà celebra 10 anos com programação cultural e religiosa
Evento gratuito celebra a ancestralidade e a liberdade religiosa no Recife
O Ilê Asé Aganju Aséobà, em Afogados, Zona Oeste do Recife, celebra neste domingo (2) dez anos de atuação na preservação da cultura afro-brasileira e na defesa da liberdade religiosa. A programação começa às 14h e entrada gratuita. Conduzida pela yalorixá Mãe Mirian, a celebração reunirá mulheres de terreiro e o público em geral em debates, apresentações musicais e manifestações culturais.
Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a yalorixá Mãe Mirian de Xangô, que fala sobre a valorização e o ensino da cultura afro na comunidade.
Eu vi a necessidade de o bairro conhecer o que é a cultura do nosso povo, pois nós somos descendentes de africanos. Tenho muito orgulho de estar mostrando ao meu povo da minha comunidade o que é um afoxé e o que é um coco”, afirma a Ialorixá Mãe Miriam de Xangô
O objetivo é reafirmar a ancestralidade como patrimônio vivo da cidade e destacar o papel das tradições afro-brasileiras e afro-indígenas na construção da identidade cultural recifense. A programação também propõe uma reflexão sobre a contribuição histórica das mulheres de terreiro para a cultura local e para a defesa do direito à liberdade religiosa.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Fundado há uma década, o terreiro tornou-se referência em acolhimento comunitário, igualdade racial e valorização das religiões de matriz africana.
Serviço:
Yalorixá Mãe Mirian celebra 10 anos à frente do Ilê Asé Aganju Aséobà com encontro de mulheres de terreiro no Recife
Quando: Domingo, 2 de agosto
Horário: A partir das 14h
Local: Ilê Asé Aganju Aséobà – Rua Alfredo Maia, nº 39, Afogados – Recife
Programação
14h – Roda de conversa Narrativas de Matrigestão de uma Mulher de Xangô
16h – Afoxé Aganju Aséobà
17h – Semente de Maracá
19h – Edún Ará Sangô