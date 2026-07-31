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CULTURA

Ilê Asé Aganju Aséobà celebra 10 anos com programação cultural e religiosa

Evento gratuito celebra a ancestralidade e a liberdade religiosa no Recife

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Yalorixá Mãe Mirian de XangôYalorixá Mãe Mirian de Xangô - Foto: Emerson Menezes

O Ilê Asé Aganju Aséobà, em Afogados, Zona Oeste do Recife, celebra neste domingo (2) dez anos de atuação na preservação da cultura afro-brasileira e na defesa da liberdade religiosa. A programação começa às 14h e entrada gratuita. Conduzida pela yalorixá Mãe Mirian, a celebração reunirá mulheres de terreiro e o público em geral em debates, apresentações musicais e manifestações culturais.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a yalorixá Mãe Mirian de Xangô, que fala sobre a valorização e o ensino da cultura afro na comunidade.


Eu vi a necessidade de o bairro conhecer o que é a cultura do nosso povo, pois nós somos descendentes de africanos. Tenho muito orgulho de estar mostrando ao meu povo da minha comunidade o que é um afoxé e o que é um coco”, afirma a Ialorixá Mãe Miriam de Xangô

 

O objetivo é reafirmar a ancestralidade como patrimônio vivo da cidade e destacar o papel das tradições afro-brasileiras e afro-indígenas na construção da identidade cultural recifense. A programação também propõe uma reflexão sobre a contribuição histórica das mulheres de terreiro para a cultura local e para a defesa do direito à liberdade religiosa.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Fundado há uma década, o terreiro tornou-se referência em acolhimento comunitário, igualdade racial e valorização das religiões de matriz africana.

 

Serviço:

Yalorixá Mãe Mirian celebra 10 anos à frente do Ilê Asé Aganju Aséobà com encontro de mulheres de terreiro no Recife

Quando: Domingo, 2 de agosto

Horário: A partir das 14h

Local: Ilê Asé Aganju Aséobà – Rua Alfredo Maia, nº 39, Afogados – Recife

Programação

14h – Roda de conversa Narrativas de Matrigestão de uma Mulher de Xangô

16h – Afoxé Aganju Aséobà

17h – Semente de Maracá

19h – Edún Ará Sangô

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