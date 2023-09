Ilê Axé Talabí realiza celebração 'Um Dia Para Ibeji' nesta quarta-feira (27) em Paulista

A- A+

Há mais de trinta anos, integrantes da comunidade tradicional do Terreiro Nagô Axé Talabi (Patrimônio Vivo de Pernambuco), localizado no bairro de Paratibe em Paulista, realiza uma celebração para louvar a ancestralidade, a cultura e a fé em devoção aos orixás Ibeji, os orixás gêmeos que representam a prosperidade familiar a partir da chegada de novas crianças.

A programação acontece gratuitamente nesta quarta-feira (27) e conta com brincadeiras tradicionais, apresentações teatrais, contação de histórias, distribuição de saquinhos de Ibeji com doces e guloseimas, parque de diversões, além de sorteios de brinquedos e cestas básicas. As fichas para a distribuição dos saquinhos começam, a partir das 8h.

A Yalorixá do Terreiro, Mãe Lu de Yemanjá, explica como as crianças se desenvolvem nos terreiros, a partir das brincadeiras e do sentimento de alegria.

“Os espaços Terreiros compreendem e perpetuam as brincadeiras como ações de grandes definições para a Infância. Elas contribuem, fundamentalmente, com o desenvolvimento das crianças referente às suas capacidades para revelar, construir e ressignificar conhecimentos, atuando como narrativas sociais que integram as crianças de axé proporcionando interação com as comunidades e suas realidades históricas," explica Mãe Lu.

O ato do brincar é um exercício de autoconhecimento e até mesmo preparação para a vida adulta,

"durante o brincar as crianças podem revelar suas potências, conhecendo mais sobre si mesmas e sobre a experimentação do mundo ao seu redor. Com Ibeji nós aprendemos que brincar é um ato de resistência para viver. Por isso, brincar é um direito fundamental garantido pelas comunidades tradicionais de Terreiros," conclui a Yalorixá.

Confira a programação completa:

MANHÃ

8h - Ajeun: Café da Manhã e entrega das fichas dos saquinhos de Ibejis

9h - Brincadeiras Tradicionais

12h - Ajeun: Almoço coletivo com tradicional Caruru de Ibeji



TARDE

14h - Abertura do Parque de Diversões

18h - Louvação para Ibejis

19h - Sorteios de brinquedos e cestas básicas

20h - Entrega dos saquinhos de Ibeji



SERVIÇO -

Celebração Um Dia Para Ibeji

Data: 27/09/2023

Local: Ilê Axé Talabí

Endereço: Rua Orobó, 257, Paratibe - Paulista

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 98791-6321 (Mãe Afine de Oxum ou Pai Júnior de Odé)

