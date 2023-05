A- A+

FORRÓ Imprensa no Forró anuncia programação completa de sua 20ª edição O Imprensa no Forró é uma parceria com o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Sindicato dos Radialistas e Comitê Estadual da Ação e Cidadania, com arrecadação de alimentos para as famílias carentes do Estado

A mais tradicional prévia junina dos profissionais de comunicação completa 20 anos de solidariedade no dia 26 de maio de 2023. A 20ª edição do evento Imprensa no Forró acontecerá este ano no Clube das Pás, a partir das 19h e vai reunir profissionais da imprensa pernambucana.

A coordenação do evento anuncia as atrações já confirmadas para esta edição especial, que Ivaí do autêntico forró ao Forró das Antigas, são elas: Maciel Melo, banda Mel com Terra, Nádia Maia, Almir Rouche, Josildo Sá, Rodrigo Raposo, Jorge Neto e Aninha e banda Santroppê, com abertura da noite a cargo da tradicional Orquestra das Pás.

O evento encerra oficialmente a campanha “A Fome Tem Pressa” e promete uma noite de solidariedade e tradições juninas. A parceria com o Comitê da Ação da Cidadania vem desde a primeira edição do evento, que é realizado desde 2003, sob coordenação dos jornalistas Fernando Fagundez, Carlos Morais e Almani Galdino.

O Imprensa no Forró se consagrou como o evento do calendário junino dos profissionais de Comunicação em Pernambuco, reunindo jornalistas, radialistas, produtores e outros profissionais da comunicação. O tom da festa prima pela solidariedade e resgate, valorização e promoção dos mais tradicionais costumes das festas juninas de nosso estado.

CONVITES - Os profissionais da imprensa, jornalistas e radialistas, em dia com o seu sindicato podem retirar um par de ingressos, gratuitamente, com antecedência, na sede de sua entidade, no horário comercial, até o dia 25 de maio, dia anterior ao evento.

A sede do Sinjope fica na rua do Veiga, Santo Amaro, e do Sindicato dos Radialistas, na Rua do Lima, em Santo Amaro. Cada convite deverá acompanhar a doação de 4 kg de alimentos não perecíveis. Não haverá venda de ingressos. Sorteios estão sendo realizados através do instagram do evento: imprensaqueentra.com.br/. Outras informações pelo fone: (81) 3222.0426 ou 98491-3757.

Siga e acompanhe toda programação através da conta oficial nas redes sociais no link https://www.instagram.com/baileimprensaqueentra/?next=%2F

