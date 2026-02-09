A- A+

Imunidade não é resistência: carnaval sem preparo pode levar a problemas de saúde Especialista explica como atravessar a folia sem comprometer a saúde

No Carnaval milhares de foliões tomam as ruas do Recife e de Olinda para maratonas de festa que começam cedo e, muitas vezes, atravessam o dia sob sol forte, poucas horas de sono, alimentação irregular e consumo excessivo de bebida alcoólica.

O problema é que, por trás da ideia popular de que "o corpo aguenta", existe um limite fisiológico frequentemente ignorado.

Nesta segunda-feira (9), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o doutor em Educação Física e maratonista, Diogo Barbosa. Ele falou sobre os cuidados com a saúde durante o carnaval.

Diogo Barbosa iniciou a entrevista recomendando que o folião não espere a sede chegar durante o carnaval

"Durante essa semana a gente possa justamente fazer uma hidratação maior do que o normal. Então, se a gente consome ali de 1,5 L a 2 L, a gente possa dobrar essa hidratação, consumir de 3 a 4 L de água para que o corpo ele vá se adaptando. Isso vai ajudar a gente controlar ali a temperatura."

Educador Físico e Maratonista, Diogo Barbosa/Foto: Divulgação

O especialista alertou para o perigo de "queimar a largada" no primeiro dia e recomendou pausas estratégicas de sono para quem pretende brincar o carnaval todos os dias

"Não adianta a gente queimar a largada, ir pro galo da madrugada no sábado e no domingo estar com o corpo quebrado. Separar ali um espaço de tempo para dormir um pouco, descansar o seu corpo, é muito importante para que você possa brincar todos os dias da melhor forma possível."

Para evitar que o carnaval termine em um posto médico ou com uma ressaca incapacitante, Diogo Barbosa reforçou a necessidade de intercalar cada dose de álcool com água

"Sempre que você tomar sua cervejinha, você tomar uma água. Sempre que você tomar a sua caipirinha, sua caninha, você tomar sua água para que o corpo ele possa gerar esse equilíbrio e a corrente sanguínea varia entre água e álcool e você não tenha nenhum problema posterior."

Por fim, o educador físico explicou que o êxtase do carnaval funciona como um anestésico natural para traumas e quedas

"Aquele trauma, você vai se levantar e vai estar bem, porque o corpo realmente ele está aquecido, a frequência está alta, você está em êxtase. Mas quando você vai chegar em casa, tomar um banho, esfriar a temperatura, você vai sentir um pouco mais de dor. E aí esse trauma, ele precisa ser avaliado."

