Inclusão no Carnaval do Recife

O Programa Resgatando a Cidadania segue com um espaço dedicado ao Carnaval. E nesse sábado(31) teve como tema "A Acessibilidade no Carnaval do Recife". Se falou também do segundo no ano da Ala da Acessibilidade, para Pessoas com Deficiência brincarem no Galo da Madrugada, que já tem o Camarote da Acessibilidade e o desfile do Bloco "Me segura se não eu caio"

O comunicador Domingos Sávio recebeu Liliana Tavares, coordenadora do cortejo da Acessibilidade do Galo. Ela anunciou que vai ter um ensaio no Instituto dos Cegos do Recife, às 10h, na próxima sexta-feira (6).Também participaram do programa a cantora Irah Caldeira intérprete da música dessa ala: "Como tu, tamo aqui"; e o cantor e compositor Ed Carlos, intérprete do Hino do Bloco "Me Segura Senão eu Caiu". Nos estúdios também o cantor, compositor e instrumentista, Primo Domingos, que destacou que "a pessoa com deficiência existe e tem potencial".

O Secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marcos Aurélio Filho, anunciou em primeira mão a Rota Acessível para pessoas com deficiência até o Marco Zero, implantada nesse Carnaval; eleição da Rainha do Carnaval da Pessoa com deficiência e Pessoa Idosa. Além de uso

da Audiodescrição e LIBRAS nos corredores da Folia. Banheiros adaptados, aplicativos acessíveis nas plataformas e outras medidas.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

