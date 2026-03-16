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Canal Saúde Incontinência urinária: condição comum ainda é cercada de silêncio entre mulheres Especialista explica causas, impacto na qualidade de vida e formas de tratamento

Apesar de ser uma condição comum, a incontinência urinária entre mulheres ainda é cercada de vergonha e silêncio. O problema é caracterizado pela perda involuntária de urina e pode afetar significativamente a qualidade de vida, a autoestima e até a vida social de muitas mulheres.

Estimativas apontam que cerca de 5% das mulheres adultas relatam perdas urinárias involuntárias diariamente, enquanto 10% enfrentam o problema semanalmente. Além disso, entre 25% e 45% relatam episódios ocasionais de perda urinária.

Nesta segunda-feira (16), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o ginecologista e professor da Afya, João Victor Caldas, sobre as causas, prevenção e tratamentos para a incontinência urinária.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo

O especialista explicou que, apesar de ser mais comum com o avanço da idade, a perda involuntária de urina não deve ser considerada algo “normal” do envelhecimento.

"Muitas mulheres acabam se acostumando com os episódios de perda urinária por acreditarem que isso faz parte do processo natural da vida, mas não é. Existem fatores que favorecem o problema, como gestação, parto vaginal, menopausa, obesidade e o enfraquecimento do assoalho pélvico."

João Victor Caldas, ginecologista e professor da Afya

Segundo o médico, o impacto da incontinência urinária vai além do aspecto físico e pode interferir diretamente no bem-estar emocional e social das pacientes.

"Muitas mulheres deixam de sair de casa, praticar atividades físicas ou até participar de eventos sociais por medo das perdas urinárias. Isso compromete a autoestima e a qualidade de vida, por isso é fundamental procurar avaliação médica."

O especialista também destacou que existem diferentes formas de tratamento, que variam de acordo com a causa e a gravidade do quadro.

"Hoje temos diversas abordagens, que vão desde exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico e mudanças no estilo de vida até tratamentos medicamentosos e procedimentos específicos. O mais importante é o diagnóstico adequado para indicar a melhor opção para cada paciente."

Por fim, o ginecologista reforçou que buscar orientação médica é fundamental para prevenir e tratar o problema de forma eficaz.

"Com acompanhamento adequado, muitas mulheres conseguem controlar ou até resolver completamente os sintomas. Por isso, o ideal é não ignorar os sinais e procurar ajuda profissional."

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