Incontinência urinária masculina ainda é tabu, mas tem tratamento e pode ser revertida
Especialista explica sintomas, causas e avanços terapêuticos que ajudam homens a recuperar a qualidade de vida
A incontinência urinária masculina ainda é considerada um tabu. Isso faz com que muitos homens que sofrem com a condição sintam vergonha de procurar ajuda médica para tratar a perda involuntária de urina. No entanto, esse é o primeiro passo para recuperar o bem-estar e a qualidade de vida.
Embora muitos associem o problema apenas ao envelhecimento, especialistas alertam que a incontinência urinária masculina pode atingir homens de diferentes idades, principalmente após cirurgias prostáticas, e exige diagnóstico e tratamento adequados.
Nesta terça-feira (24), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o urologista e andrologista Dimas Lemos. Ele falou sobre os sintomas, causas e tratamentos da incontinência urinária masculina.
O Dr. Dimas Lemos iniciou a conversa explicando o que caracteriza a incontinência urinária masculina e sua incidência.
“É a perda involuntária de urina, que pode acontecer durante o dia ou à noite. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, cerca de 11,8% dos homens com mais de 60 anos convivem com o problema. Muitas vezes está relacionada ao enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico ou a lesões no esfíncter urinário”, explicou.
O especialista destacou que uma das principais causas está associada à retirada cirúrgica da próstata.
“A prostatectomia radical, que é a cirurgia para retirada da próstata, pode provocar lesões nos nervos ou no esfíncter, comprometendo o controle da micção. Além disso, o próprio envelhecimento contribui para o aumento da próstata, que pressiona a uretra e dificulta o esvaziamento adequado da bexiga”, afirmou.
Ele também ressaltou que, embora menos frequentes, doenças neurológicas, distúrbios hormonais, prostatite e até tumores podem estar relacionados ao quadro.
O urologista detalhou ainda os diferentes tipos de incontinência urinária masculina.
“A incontinência por esforço acontece quando há aumento da pressão abdominal, como ao tossir, espirrar ou rir. Já a de urgência é marcada por uma vontade súbita e incontrolável de urinar, muitas vezes associada à bexiga hiperativa. Existe também a por transbordamento, quando a bexiga fica excessivamente cheia e ocorre o vazamento, e a mista, que combina sintomas de mais de um tipo”, esclareceu.
Segundo o médico, os impactos na qualidade de vida são significativos.
“Muitos pacientes deixam de sair de casa, evitam atividades físicas e até encontros sociais por medo de episódios em público. Isso afeta diretamente a autoestima e pode levar a quadros de ansiedade e depressão”, pontuou. Ele citou ainda estudos vinculados ao Instituto Nacional do Câncer que demonstram piora importante na qualidade de vida de pacientes nos primeiros meses após a cirurgia de próstata.
Sobre o tratamento, o especialista foi enfático ao afirmar que há solução.
“A incontinência urinária masculina tem cura ou, pelo menos, controle efetivo na maioria dos casos. O primeiro passo é procurar avaliação médica para identificar o tipo e a causa”, reforçou.
Entre as opções terapêuticas, ele destacou a terapia comportamental, com ajustes na dieta e fisioterapia para fortalecimento do assoalho pélvico; o tratamento medicamentoso com anticolinérgicos; a neuromodulação sacral, também conhecida como marcapasso da bexiga, indicada principalmente para bexiga hiperativa; e o implante de esfíncter urinário artificial, considerado padrão-ouro nos casos de incontinência após prostatectomia.
“Hoje temos recursos modernos e minimamente invasivos que devolvem ao paciente o controle urinário e, principalmente, a confiança para retomar suas atividades”, concluiu o urologista Dimas Lemos.