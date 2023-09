Incontinência urinária: saiba os novos tratamentos

A- A+

A incontinência urinária é uma doença que consiste na perda involuntária de urina e caracteriza uma manifestação de que existe algum problema com o funcionamento do trato urinário inferior. A doença gera desconforto social, prejuízo profissional e psíquico ao paciente. Aproximadamente 15% a 30% das pessoas acima de 60 anos apresentam a doença, a incontinência urinária é mais comum na fase geriátrica e em mulheres, e pode ser agravada pelo relaxamento dos músculos perineais, por consequência da idade Raros casos acontecem em mulheres jovens, por problemas específicos. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou com o médico urologista Felipe Dubourcq, nesta segunda-feira (11), no Canal Saúde.



Segundo o especialista, a incontinência urinária acontece em um número maior em mulheres por conta da menopausa.

“As mulheres apresentam mais que os homens, principalmente porque a menopausa é uma das coisas que alteram a produção hormonal e essa produção faz parte da tonicidade do assoalho pélvico,” explicou.

O urologista Felipe Dubourcq explicou que cada caso tem que ser visto de uma maneira diferente para, em seguida, passar pelo tratamento correto.



“É importante você identificar se está relacionado a uma glicose alta, por exemplo. Às vezes apenas corrigindo a glicose o paciente volta a ter o controle da urina. Tem que ser identificado o que está causando esse desconforto, qual é o motivo dele apresentar a incontinência urinária para que possa oferecer o melhor tratamento”, disse.

O especialista também ressaltou que existem novidades no tratamento da incontinência urinária.

“Existe o sling, que é como se fosse uma estrutura que você coloca a uretra de volta ao lugar. Este tratamento quando é bem indicado é extraordinário. Podemos também usar um hormônio tópico local, que faz com que a mucosa volte a ter uma tonicidade, a fisioterapia que é fundamental. Por isso que digo que é um trabalho multimodal,” finalizou.

