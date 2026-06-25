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Canal Saúde Infecção urinária em crianças e adolescentes exige atenção para evitar complicações renais Especialista explica sintomas, fatores de risco e importância do diagnóstico precoce

A infecção urinária é uma das doenças bacterianas mais comuns na infância e adolescência. A infecção urinária pode causar desde desconfortos leves até complicações mais graves, como danos aos rins, quando a infecção urinária não é diagnosticada e tratada adequadamente. A doença pode afetar meninos e meninas, embora seja mais frequente no sexo feminino após os primeiros anos de vida.

Os sintomas da infecção urinária variam de acordo com a idade. Em bebês e crianças pequenas, a infecção urinária pode se manifestar por febre sem causa aparente, irritabilidade, falta de apetite, vômitos e dificuldade para ganhar peso. Já em crianças maiores e adolescentes, a infecção urinária costuma provocar dor ou ardência ao urinar, aumento da frequência urinária, urgência para ir ao banheiro, dor abdominal e, em alguns casos, presença de sangue na urina.

Entre os principais fatores de risco para a infecção urinária estão a baixa ingestão de água, o hábito de segurar a urina por longos períodos, a constipação intestinal, alterações anatômicas do trato urinário e a higiene inadequada da região íntima. A prevenção da infecção urinária inclui hidratação adequada, hábitos corretos de higiene e acompanhamento médico quando necessário.

Nesta quinta-feira (25), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o pediatra Arthur Aguiar sobre os riscos, sintomas, prevenção e tratamento da infecção urinária em crianças e adolescentes.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Arthur Aguiar destacou que o reconhecimento precoce dos sintomas da infecção urinária é fundamental para evitar que a infecção avance e provoque complicações mais sérias, especialmente nos rins.

“A infecção urinária pode começar com sinais simples, mas, quando não tratada corretamente, a infecção urinária pode evoluir e comprometer a saúde renal da criança ou do adolescente.”

Arthur Aguiar, pediatra

O especialista ressaltou que a hidratação adequada e hábitos saudáveis são medidas importantes para reduzir o risco de infecção urinária.

“Incentivar a criança a beber água regularmente e não segurar a urina por muito tempo são atitudes que ajudam bastante na prevenção da infecção urinária.”

Segundo o pediatra, o diagnóstico da infecção urinária é realizado por meio da avaliação clínica e de exames laboratoriais, como o exame de urina e a urocultura, que identificam a bactéria causadora da infecção urinária.

“Quando existem episódios recorrentes de infecção urinária, também é importante investigar possíveis alterações anatômicas do trato urinário para evitar novas infecções urinárias.”

Por fim, Arthur Aguiar reforçou que o acompanhamento médico é essencial para garantir a recuperação adequada após uma infecção urinária e prevenir sequelas relacionadas à infecção urinária.

“Com o tratamento correto, a maioria dos casos de infecção urinária evolui bem. O mais importante é não ignorar os sintomas da infecção urinária e procurar assistência médica o quanto antes.”

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