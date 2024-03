A- A+

SERVIÇOS Inscrições abertas para curso de primeiros socorros no Senac Recife Capacitação de 40h é destinada ao público em geral. Aulas começam no dia 1º

Ainda estão abertas as inscrições para o curso de Atendimento Pré-Hospitalar e de Primeiros Socorros, oferecido pelo Senac Recife. Com carga horária de 40 horas, a formação é destinada a qualquer pessoa que queira aprender a agir com segurança e eficiência em diversos tipos de situações emergenciais. Para se inscrever, basta acessar o endereço:

O curso aborda técnicas e procedimentos fundamentais para prestar atendimento de urgência, como ressuscitação cardiopulmonar, controle de hemorragias, imobilização de fraturas, entre outras práticas. A formação prepara os alunos para tomar decisões rápidas e assertivas em momentos críticos, priorizando a segurança e o bem-estar da vítima.

A capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz em situações de emergência também é uma habilidade fundamental que os participantes irão aprender ao longo do curso, permitindo uma coordenação adequada com equipes de resgate e profissionais de saúde.

A formação no curso do Senac pode ser um diferencial no currículo do aluno, especialmente para profissionais da área da saúde, segurança e público em geral que desejam estar preparados para lidar com casos de urgência.

O Senac Recife está localizado na Av. Visconde de Suassuna, 500, no bairro de Santo Amaro. As aulas serão realizadas de 1 a 12 de abril, com encontros de segunda a sexta, das 8h às 12h. Mais informações pelos telefones (81) 3413.6723 / 6722 / 6651.

