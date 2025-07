Inscrições abertas para formação técnica em audiovisual

A- A+

A oportunidade é para estudantes de escolas públicas a partir dos 16 anos e sem limite de faixa etária para a maior idade. Estudantes do EJA também fazem parte do público-alvo. A ONG Aurora Filmes inicia em agosto, mais uma turma do curso técnico de cinema que tem duração de seis meses e é totalmente gratuito. As inscrições já estão abertas e está sendo oferecida capacitação completa para jovens interessados em atuar no setor audiovisual.

Sandra Ribeiro, jornalista, diretora da Aurora Filmes, conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, na tarde desta sexta-feira (11) e detalhou todo o conteúdo do curso.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

“O curso aborda todas as etapas da produção cinematográfica com aulas de história do cinema, roteiro cinematográfico, produção audiovisual, operação de câmera, som direto e edição de imagem. Há 20 anos a Aurora Filmes oferece essa formação técnica. Começamos antes do curso universitário da UFPE, e o objetivo é capacitar novos profissionais para atuação no mercado de trabalho do audiovisual,” explica Sandra Ribeiro.

Além da formação técnica e teórica, os alunos colocam em prática os conhecimentos adquiridos através da realização de um curta-metragem durante o curso. As aulas serão realizadas no Espaço Cultural Aurora Filmes, Rua da Aurora, nos turnos da tarde e noite.

Maiores informações e inscrições através do site

Serviço

Curso de Formação em Cinema – ONG Aurora Filmes

Gratuito para estudantes de escolas públicas

Início: agosto 2025

Turnos: tarde e noite

Local: Espaço Cultural Aurora Filmes – Rua da Aurora, Santo Amaro, Recife.

Informações: [email protected]

Inscrições: www.aurorafilmes.org.br

