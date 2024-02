Insônia é problema que afeta mais da metade da população brasileira

A- A+

A insônia pode ser caracterizada pela dificuldade de iniciar o sono e mantê-lo durante a noite ou por despertar antes do horário desejado. De acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas, a insônia, segundo o Ministério da Saúde.

Manter boas noites de sono reparador é crucial para a saúde humana. O sono restabelece as energias, é importante para o metabolismo, fortalece o sistema imunológico, reduz o estresse, melhora o humor, a memória, diminui o risco de males do coração, entre outros. É importante ter pelo menos 7 horas de sono por noite, em ambiente, se possível, refrigerado (média de 22 graus), escuro, sem focos de luz, e longe de barulho. Muitos são os fatores, além dos ambientais, que não permitem noites de sono tranquilas. Sedentarismo, maus hábitos alimentares, uso de cafeína, álcool, eletrônicos no quarto, cochilos durante o dia. Tudo isso pode atrapalhar o sono.

Outro ponto importante a ser observado é a produção de melatonina. Quem está com esse hormônio em desequilíbrio, pode estar sofrendo de insônia. Enquanto a melatonina é produzida normalmente, ela garante um sono saudável. O pico máximo de produção ocorre em torno das 2h- 3h da madrugada, variando de pessoa para pessoa. A melatonina só deve ser usada sob acompanhamento médico e com indicação. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM, conversou no Canal Saúde com o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro.



O especialista explica o que seria a insônia que atormenta milhares de brasileiros.





“O que seria considerado insônia? Se a gente pudesse tentar resumir de uma forma bem resumida a insônia, ela é a incapacidade de uma pessoa ter um sono reparador. Ou seja, você ir dormir e acordar bem. Existem várias formas de vários problemas nisso, tem aquelas pessoas que têm dificuldade de pegar no sono ficam a noite toda bolando na cama sem conseguir dormir, tem aquelas pessoas que até dormem, mas acordam várias vezes à noite ou tem aquelas pessoas que acordam antes do tempo, então vão dormir relativamente tarde e acordam muito cedo e ficam sem sono e acabam ficando sonolentos durante o dia. Então basicamente é a incapacidade de a gente ter um sono reparador.”







O médico João Gabriel também deu dicas do que não fazer antes de tentar dormir, hábitos e alimentos podem prejudicar o sono





“Existem algumas coisas que vão atrapalhar o nosso sono e atrapalhar o relaxamento para que a gente possa pegar no sono. O refrigerante é uma delas, contém estimulantes assim como o guaraná que é uma fruta que é estimulante, alguns refrigerantes tem cafeína que é estimulante também. Então alimentos que sejam energéticos que vão estimular o nosso corpo não são recomendados para que sejam ingeridos duas horas antes do de você tentar dormir. Outra coisa são os exercícios físicos, fazer exercício físico perto da hora de dormir, seu corpo vai esquentar, ele vai ser ativado, ele vai ficar numa metabolização maior. Então vai dificultar também o relaxamento.”





