A- A+

CULTURA Inspirada nos ceramistas pernambucanos, MCR promove oficinas gratuitas para crianças As atividades são indicadas para todas as idades, mas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

Nestas férias, o Museu da Cidade do Recife convida a garotada para colocar as mãos na argila e nas tintas, explorar sua criatividade e conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos ceramistas pernambucanos. As oficinas ocorrerão em quatro sábados do mês de julho, sempre das 14h às 16h. Nos dias 8 e 22 de julho, o MCR promoverá a oficina de argila "Mão de moldar passarinho". Já nos dias 15 e 29 de julho, acontecerá a oficina "Porquinho para chamar de seu".

As atividades são indicadas para todas as idades, mas as crianças devem estar acompanhadas por um responsável. Não é necessário fazer inscrição prévia, basta visitar o museu no horário da atividade (14h às 16h), que tem duração prevista de 30 minutos.

Ambas as atividades são gratuitas, mas na oficina "Porquinho para chamar de seu" (dias 15 e 29 de julho), as famílias terão a opção de adquirir o porquinho de argila no Museu pelo valor de R$ 10 ou trazer algum objeto de argila que desejem decorar.

Durante as oficinas, o arte educador e gerente do Educativo do Museu, Emerson Pontes, também falará um pouco sobre o legado de Mestre Vitalino e de outros ceramistas do estado.

OFICINAS

8 e 22 de julho - Oficina de argila "Mão de moldar passarinho": A inspiração para a atividade são os pássaros que visitam o jardim do Museu, como bem-te-vis, pardais, lavadeiras e jandaias. As crianças serão estimuladas a criar passarinhos usando argila, tinta e papel colorido.

15 e 29 de julho - Oficina "Porquinho para chamar de seu": No calendário chinês, o porco é conhecido por ser um símbolo de fartura. O cofrinho de argila em formato de porquinho foi pensado para trazer riqueza e prosperidade ao lar de quem o possui. Na oficina, as crianças irão decorar o famoso mamífero guardador de nossas moedas.

MCR NO CIRCUITO FENEARTE - Entre os dias 5 e 16 de julho, o Museu da Cidade do Recife participará do Circuito Fenearte (período em que ocorre a feira). Os visitantes do Museu poderão conferir a projeção "Cerâmica em Pernambuco", que reúne fotografias de ceramistas pernambucanos e suas obras. As imagens, a maioria das décadas de 1940 e 1950, fazem parte do acervo do MCR.

SERVIÇO

FÉRIAS NO MUSEU DA CIDADE

Sábados de julho

8 e 22 de julho, das 14h às 16h - Oficina de argila "Mão de moldar passarinho":

15 e 29 de julho - Oficina "Porquinho para chamar de seu":

Gratuito. *Na oficina dos dias 22 e 29 de julho, as famílias terão a opção de adquirir o porquinho de argila pelo valor de R$ 10 ou levar algum objeto de argila que desejem decorar.

Não é necessário fazer inscrição prévia.

Veja também

CANAL SAÚDE Crianças e férias: como cuidar da saúde mental