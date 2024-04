A- A+

MULTIRÃO Instituição realiza mutirão de língua solta no Recife O teste da linguinha é um exame importante para o desenvolvimento infantil e tem como objetivo avaliar o freio lingual em crianças de 0 a 3 anos

O UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Graças, por meio da Clínica-Escola de Odontologia da Instituição, realiza o mutirão de língua solta. A iniciativa acontece no dia 27 de abril, das 08h às 12h. Ela tem como objetivo avaliar o freio lingual em crianças de 0 a 3 anos.

Hospitais, clínicas, ambulatórios e profissionais da área de saúde podem encaminhar os pacientes nessas condições para realizar o teste durante a ação. Segundo a cirurgiã-dentista e coordenadora do curso de Odontologia da UNINASSAU Graças, Kalyne Negromonte, o teste tem se destacado como uma ferramenta essencial para a saúde bucal e o desenvolvimento infantil. "O intuito é evitar futuros problemas na amamentação, dentição e outros. O exame precoce evita também dificuldades na fonação, deglutição, má-formação e problemas psicossociais. No mutirão, caso o indivíduo seja identificado com alguma condição, ele terá o acompanhamento da Clínica-Escola e, se necessário, a cirurgia será realizada", explica.

O foco da iniciativa é para as crianças de 0 a 3 anos. Porém, qualquer pessoa que tenha alguma condição no freio lingual pode participar da ação. O paciente encaminhado ou o interessado em realizar o teste deve se inscrever por meio do link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CNGXUrD61EeX80SeJ06ji4a980BAFI9PndzXE0UTcx9UQzZBNkpNWVNYOTNBNFJLQVQwNTNEREo5Wi4u. O mutirão acontece na Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Graças, localizada na Rua Joaquim Nabuco, 615 - Bloco D - Derby - Recife/PE.

