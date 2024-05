Instituições realizam mutirão de serviços gratuitos para a população

A- A+

Os Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista e a Faculdade UNINASSAU Olinda realizam mutirão de serviços gratuitos para a população. A ação “UNINASSAU Portas Abertas” acontece até o dia 28 de Maio. Entre os serviços oferecidos estão: vacinação da gripe, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação nutricional, tipagem sanguínea, avaliação odontológica, ventosaterapia, atendimento e orientações jurídicas de direito da família, trabalhista e civil, escuta psicológica, abertura de MEI, oficinas em tecnologia, atividades lúdicas, entre outros.

"O projeto Portas Abertas é importante porque oferece inúmeros serviços à população. Sendo um momento em que nos aproximamos ainda mais da comunidade, abrindo as portas, garantindo oportunidades para que a comunidade tenha acesso a atendimentos e orientações em diversas áreas", afirma a Diretora Acadêmica do Grupo Ser Educacional, Simone Bérgamo.

Os interessados em participar não precisam realizar inscrições prévias. Como forma de inscrição solidária, as instituições solicitam a entrega de um donativo que será encaminhado para auxiliar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Confira o calendário:

UNINASSAU Olinda

Data: 22/05;

Horário: 14h às 16h30;

Local: Shopping Patteo, Piso L4 (R. Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada);

Serviços oferecidos: Aferição de pressão arterial e glicemia capilar, avaliação nutricional, atendimento jurídico e microempreendedor, plantão psicológico, orientação em higienização bucal e em como descartar corretamente medicamentos vencidos.

UNINASSAU Paulista

Data: 25/05;

Horário: 9h às 12h;

Local: PE-015 - Nobre, Paulista;

Serviços oferecidos: Aferição de pressão e glicose, atendimento jurídico, plantão psicológico, avaliação nutricional, oficina de como montar o currículo, palestra sobre como ter uma entrevista de sucesso e atividades lúdicas.

UNINASSAU (Caxangá)

Data: 25/05;

Horário: 09h às 12h;

Local: Av. Joaquim Ribeiro, 1080;

Serviços oferecidos: Aferição de pressão, teste de glicose, tipagem sanguínea, orientação de higiene bucal com escovação, atendimento jurídico, plantão psicológico, limpeza de pele, massagem relaxante, ventosaterapia, oficina de informática básica, leitura, dança e orientação financeira.



UNINASSAU (Graças)

Data: 28/05;

Horário: 09h às 13h;

Local: Bloco C (Rua Joaquim Nabuco, 778 - Madalena), Bloco D (Rua Joaquim Nabuco, 615 - Graças) e a Clínica-Escola de Psicologia (Rua Ana Angélica, 25 - Derby);

Serviços oferecidos: Ponto de vacinação da gripe, teste de glicose, tipagem sanguínea, massagem relaxante, ventosaterapia, atendimento jurídico, plantão psicológico, orientação de cuidados a pets, aula experimental de musculação e abertura de MEI.

Veja também

MANIFESTO GTP+ realiza em Recife ato em prol das vítimas da AIDS. Manifesto acontece em 100 países