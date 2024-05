A- A+

EMPREENDEDOR Instituto Negralinda na Feira do Empreendedor do SEBRAE PE O diretor do Instituto, o empreendedor social Edy Rocha, e a chef Negralinda assinam painéis e aulas na programação, que começa nesta quarta-feira (22).

O Instituto Negralinda marca presença na Feira do Empreendedor do SEBRAE PE, que tem início nesta quarta-feira (22). O diretor do Instituto, o empreendedor social Edy Rocha e a chef Negralinda assinam painéis e aulas na programação. A edição de 2024 do encontro segue até a próxima sexta-feira (25), no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

22 de Maio:

15h - Talk Show Empreendedorismo Social Transforma Vidas, com a Chef Negralinda

Stand do Sistema Fecomércio

17h - Painel Projeto Turismo de Base Comunitária, com Edy Rocha e a chef Negralinda, no espaço Sabor e Sucesso.

18h - Aula Show com a Chef Negralinda

A chef Negralinda conduzirá uma aula show especial, ensinando a preparar a sua famosa Mariscada

Local: Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda.

Inscrições abertas no site da Feira do Empreendedor.

A Startup Mangue Colab, um braço do Instituto Negralinda responsável por treinamento e desenvolvimento profissional gerencial com foco nas áreas de Turismo Sustentável e Gastronomia do Mangue, também integra os parceiros da Feira, no Stand 15.





