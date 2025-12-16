A- A+

PRÊMIO Instituto PIPA é finalista de desafio global voltado à primeira infância Projeto pernambucano integra seleção internacional do Good Start Challenge e avança para a etapa final, prevista para fevereiro, em Nairóbi, Quênia

O Instituto PIPA- Primeira Infância Plantar Amor está entre os finalistas do Good Start Challenge, iniciativa global que reconhece projetos voltados ao bem-estar de mães, pais e cuidadores na primeira infância. A lista foi divulgada na última semana e reúne 22 projetos da América Latina, África Subsaariana e Sudeste Asiático. Ao todo, o desafio distribui € 2,6 milhões em premiação.



Para falar sobre a premiação, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, conversou com Rogério Moraes, diretor executivo do Instituto PIPA, ele reforça a importância do prêmio para transformar mais pessoas no país.

Estar entre os finalistas do Good Start Challenge reforça que investir na primeira infância é uma estratégia concreta de transformação social. Esse reconhecimento internacional fortalece o trabalho que desenvolvemos nos territórios e amplia nossa capacidade de gerar impacto real para crianças, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade.”

O Instituto também acumula reconhecimento nacional na área de urbanismo e primeira infância. Em 2025, o IAB premiou o projeto da Praça PIPA, desenvolvido em Caruaru, com foco em espaços públicos mais seguros para bebês e crianças pequenas.



O Brasil terá três representantes na etapa final, todos da região Nordeste. Lançado em maio de 2025, o Good Start Challenge recebeu mais de mil inscrições de países como Brasil, Colômbia, México, Etiópia e Indonésia. Com a vitória na etapa nacional, o PIPA receberá € 50 mil. O recurso será destinado ao fortalecimento das ações da organização e ao envio da equipe para a final global. A etapa final está prevista para fevereiro, em Nairóbi, no Quênia.

O Good Start Challenge é uma iniciativa da Van Leer Foundation e conta com apoio da FEMSA Foundation, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal e LEGO Foundation. O desafio foi desenhado e executado pela Challenge Works, organização especializada em prêmios de inovação, com foco em identificar e impulsionar soluções que melhorem o bem-estar de famílias com crianças pequenas em situação de vulnerabilidade.

