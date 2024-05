Instituto Ricardo Brennand celebra Dia das Mães com a Orquestra Criança Cidadã 

A- A+

Para celebrar o Dia das Mães e o aniversário de 10 anos da sua bela Capela Nossa Senhora das Graças, o Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, vai promover nesta sexta-feira (10), uma programação especial a partir das 16h, com a apresentação da Orquestra Criança Cidadã. A Orquestra Criança Cidadã, projeto social que alcançou reconhecimento e prestígio internacional tornou-se a primeira escola de música das Américas e a segunda do mundo a fazer parte do Programa de Escolas Associadas da Unesco. E para essa apresentação, que acontecerá no interior da Capela do InstitutoRB, contará com um repertório musical rico com “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, “Lamento Sertanejo” de Dominguinhos e Gilberto Gil, Prelúdio da "Bachianas brasileiras n° 4" de Heitor Villa-Lobos e outras canções igualmente representativas.

Orquestra Criança Cidadã/ F|oto: Augusto Cataldi/ OCC

A Capela Nossa Senhora das Graça é parte integrante do complexo arquitetônico do InstitutoRB. É aberta ao público para visitação com grupos programados e a cada primeiro e terceiro domingo de cada mês, com missas para os interessados, com acesso gratuito. Foi construída em 2014, como uma homenagem do fundador daquele espaço cultural da Várzea, o saudoso Ricardo Brennand à sua esposa, Gracita Brennand.

A edificação chama a atenção pelo estilo gótico e suntuosidade das esculturas sacras em seu interior, além da ampla área verde, vestígios da Mata Atlântica que cerca a igreja e o lago que enriquece a paisagem à sua frente. Nela podem se observar inúmeras obras de arte sacras, como um conjunto de 14 anjos no topo externo da construção, assinados pelo artista plástico Cavani Rosas, criado especialmente para o espaço e belos vitrais de Fernando Pereira, produzidos na Universidade Federal que levam colorido à construção e valoriza o talento local. Um altar peruano dourado (1629) ganha destaque no espaço. A Capela Nossa Senhora das Graças tem aval da Igreja Católica para funcionar com celebrações religiosas. E já ergue o título de espaço mais procurado em Pernambuco para casamentos religiosos.

Para conferir essa programação especial, os interessados terão acesso gratuito mediante inscrição pelo link ttps://forms.gle/9BtY5NebbnsxmAqF6

As doação de alimento não-perecível que será direcionado para a Paróquia da Várzea. As vagas são limitadas.

Mais informações sobre visitação à Capela podem ser adquiridas pelo contato (81) 2121- 0365 / 0334.

Veja também

LITERATURA 10ª edição do Festival RioMar de Literatura recebe nomes nacionais