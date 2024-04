Instituto Ricardo Brennand é ótima opção para o domingo, dia de Tiradentes

A- A+

Domingo é feriado de Tiradentes e o Instituto Ricardo Brennand vai funcionar normalmente, das 13h às 17h. A dica é aproveitar para desbravar as curiosidades de um dos museus mais visitados do país. O centro cultural da Várzea oferece aos visitantes um acervo histórico do Brasil Holandês e muitas curiosidades de diversas épocas – esculturas, mobiliários, pinturas, arte sacra, etc. Por exemplo, um raro harmônio do século XIX, ainda possível de usar. Segundo levantamento, nesta área somente existem sete instrumentos musicais hoje no mundo similares a este, datados de 1896 e de autoria da Aeolian Company. A Aeolian Company foi uma grande fabricante de instrumentos musicais nos Estados Unidos durante o final do século XIX e início do século XX e tornou-se conhecida pela larga produção de instrumentos musicais, incluindo pianos, órgãos e harmônios. Afirmam os especialistas que, embora artistas como Bach e Beethoven não tenham diretamente trabalhado com o harmônio, sua influência e legado no mundo da música clássica muito contribuiu para moldar o desenvolvimento da música e dos instrumentos de teclado ao longo dos séculos, incluindo, o harmônio. As obras desses e de outros mestres da música compõem o acervo de rolos do instrumento localizado na Pinacoteca, na exposição O Julgamento de Fouquet. Vale conferir.





Serviço:

Instituto Ricardo Brennand

Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 13h às 17h

Local: Instituto Ricardo Brennand – Alameda Antônio Brennand – Várzea.

Entrada:R$ 50,00 (inteira).

R$ 25,00 (meia-entrada) (Pessoas com deficiência, estudantes, professores e idosos acima de 60 anos mediante documentação comprobatória).

Informações: (81) 2121.0352/ 0365.

