Instituto Ricardo Brennand promove ação educativa "última terça-feira gratuita do mês"

O Instituto Ricardo Brennand promove mensalmente a ação educativa "Última terça-feira gratuita do mês", exceto nos meses de julho, dezembro e janeiro. E nesta terça, 26 de março, realizará mais uma edição desse projeto que tem o objetivo de disponibilizar o acesso às pessoas que não costumam visitar regularmente exposições de arte, museus e centros culturais.



O centro cultural da Várzea funciona das 13h às 17h, com a última entrada às 16h30, e tem um acervo completo do período holandês no Brasil, com raridades do pintor Frans Post, em suas variadas fases de trabalho, inclusive na sua permanência em Pernambuco, quando integrou a comitiva de Maurício de Nassau.



O equipamento conta ainda com o Museu de Armas Castelo São João, que tornou-se uma das mais importantes coleções particulares do mundo com mais de 3 mil peças, destacando-se o conjunto de Armaduras Maximiliana de Campo para cavalo e cavaleiro, datada por volta de 1515. O acesso ao InstitutoRB se dará por distribuição de ingressos ao local.





Foto: Paloma Amorim/ Acervo InstitutoRB





Serviço

Instituto Ricardo Brennand: Última terça-feira gratuita do mês

Onde: Rua Mário Campelo, 700 - Alameda Antônio Brennand, S/N - Várzea

Quando: Última terça-feira gratuita de cada mês, exceto nos meses de julho, dezembro e janeiro.

Funcionamento: das 13h às 17h, com a última entrada até às 16h30

Informações: (81) 2121.0365/0334

