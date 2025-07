A- A+

CANAL SAÚDE Inverno favorece surgimento de alergias na pele Dermatologista alerta para os cuidados com a pele durante o frio e explica como o banho quente e a falta de hidratação podem agravar quadros de alergia e ressecamento

No inverno, o clima seco e os banhos quentes podem remover a oleosidade natural da pele, reduzindo sua proteção. Com isso, ela fica mais ressecada, sensível e propensa a irritações, como a dermatite.

Dentre as dermatoses mais frequentes deste período, é possível citar eczema atópico ou dermatite atópica: é um eczema que aparece em áreas específicas do corpo, como face, dobras de braços e pernas.

Nesta segunda-feira (14), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a dermatologista Ana Luiza Gadelha. Ela falou sobre as alergias de pele.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Para inicar a conversa, a demartolgista Ana Gadelha explicou a diferança entre tomar banho com água quente e fria

"Tem uma diferença significativa, porque ali você ativa a circulação e começa a se movimentar. Além disso, você acaba perdendo mais, como se estivesse usando mais sabonete. A água quente derrete melhor a gordura e facilita sua remoção pelo agente detergente — no caso, o sabonete."

Dermatologista Ana Luiza Gadelha/Foto: Divulgação

A Dr. Ana Gadelha esclareceu que as alterações de comportamento no inverno afetam todos os tipos de pele

"Em tese, afeta todas as peles, porque pele oleosa não significa pele hidratada. Se você remove a camada de oleosidade em excesso e sua pele não tá acostumada, você vai ter até uma efeito rebote na oleosidade"

Ana Gadelha reforçou a importância de manter uma rotina de cuidados simples e eficaz durante o inverno

"Você só deve lavar o rosto, por exemplo, duas vezes ao dia. E os banhos precisam ser realmente rápidos. A gente recomenda que durem em torno de 5 minutos, no máximo — é cronometrado."

A dermatologista Ana Gadelha ainda deixou um alerta

"É importante que você se observe. Se a sua pele apresentar manchas ou alguma alteração, e você perceber que hidratou, usou algum cicatrizante e não melhorou, procure um dermatologista."

Veja também