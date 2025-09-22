A- A+

INFANTIL Irah Caldeira apresenta projeto musical infantil "Turma da Irazinha" Álbum Livre na Imaginação mistura ritmos brasileiros, ganha versões em animação e leva ao palco um espetáculo que diverte crianças e emociona adultos

A cantora Irah Caldeira apresenta ao público infantil o projeto "Turma da Irazinha", que une música e aprendizado de forma lúdica. O primeiro trabalho, o álbum Livre na Imaginação, reúne 12 faixas com participação de coro infantil e uma mistura de ritmos que vai do forró ao reggae.

A Rádio Folha FM 96.7, através do programa Folha na Tarde com Simone Ventura, recebeu a cantora Irah Caldeira, ela fala sobre o novo projeto voltado para o público infantil, mas também encanta os adultos.

Eu sempre falo que que quando eu escuto o álbum todinho, ele acalenta a criança que tá dentro de mim. Que a gente tem essa criança dentro da gente e a gente precisa, precisamos que tenhamos mesmo e ela precisa ser alimentada."

As composições incluem obras de nomes como Xico Bizerra, Manuca Almeida e Juraildes da Cruz, além da própria artista. As canções também estão sendo transformadas em animações lançadas mensalmente, já disponível no YouTube (@turmadairazinha).

Acompanhe a entrevista através do player abaixo

Nos palcos, o espetáculo ganha reforço de mascotes e coro infantil, criando um ambiente festivo para toda a família. O projeto, inspirado no nascimento do primeiro neto de Irah há mais de 20 anos, valoriza a cultura brasileira e resgata memórias afetivas. Além do entretenimento, tem caráter pedagógico, abordando temas como cidadania, meio ambiente e tradição regional.

@irazinhaoficial

[email protected]

81 99677-2525

