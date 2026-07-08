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MÚSICA Irah Caldeira celebra 27 anos de carreira com novo projeto "No Reino da Cantoria" Com 16 álbuns lançados, projetos para diferentes públicos e parcerias com grandes nomes da música brasileira, cantora consolida sua trajetória artística e fortalece seu legado na música nordestina.

A cantora Irah Caldeira celebra 27 anos de carreira consolidada como uma das principais intérpretes da cultura popular nordestina. Entre os trabalhos mais recentes estão o audiovisual "Irah Caldeira - No Reino da Cantoria" e o projeto infantil "Turma da Irazinha", que ampliou sua atuação para o público infantil. Em sua discografia, reúne parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Biguá, Dominguinhos, Amelinha e Elba Ramalho.

Para falar sobre sua atuação na música nordestina, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a Cantora e compositora Irah Caldeira, que fala sobre a relação de pertencimento com Pernambuco.

Uma coisa é você escolher um lugar para viver, outra coisa é esse lugar te reconhecer como parte dele. Eu me sinto de fato uma parte integrante de tudo o que acontece aqui”, afirma Irah Caldeira

Nascida em Timóteo, Minas Gerais, e radicada no Recife, construiu uma trajetória marcada pela valorização das tradições musicais e por uma identidade artística reconhecida pelo público e pela crítica. Recebeu os títulos de cidadã pernanbucana, recifense, caruaruense e tabirense provando o carinho recebido em Pernambuco. Ao longo da carreira, lançou 16 álbuns, dois DVDs, um EP, além de diversos singles e videoclipes.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com uma carreira construída sobre autenticidade, talento e compromisso com a cultura popular, Irah segue fortalecendo seu legado e reafirmando sua importância para a música brasileira.

Serviço:

A agenda de shows da cantora Irah Caldeira -



11 JUL - Forrosário, no Clube dos Panificadores, na cidade de Igarassu



15 JUL - Abreu e Lima: Show em uma festa promovida pela paróquia local, no pátio da matriz



31 JUL - Projeto "Pernambuco, meu país" em Gravatá

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Agosto Shows em Petrolina, Recife e João Pessoa



Agenda completa pelo Instagram: @ircaldeira

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