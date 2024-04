A- A+

SHOW Ivan Lins canta seus mais de 50 anos de carreira, em show no Recife A apresentação, com a Orquestra Bravo, será no Teatro Guararapes, no próximo sábado, dia 27 de abril

Ivan Lins convida o público pernambucano para um mergulho emocionante nas composições que o consagraram um dos maiores artistas deste país. Músicas compostas ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, de onde o amor emerge através de cada nota e palavra. O amor que Ivan tem pela música, pela riqueza da canção popular brasileira. O amor por compor e cantar as canções inspiradas no coração e em tudo de bonito que o artista ouve e vê por aí. Dia 27 de abril, esse imenso talento brasileiro gravado por grandes artistas do nosso país e do exterior se apresenta no Teatro Guararapes ao lado, pela primeira vez, da pernambucana Orquestra Bravo.



Ivan tem enormes sucessos em sua lista de pérolas musicais. “Madalena”, “Abre Alas”, “Somos Todos Iguais Essa Noite”, “Começar de Novo”, “Dinorah, Dinorah”, “Bandeira do Divino”, “Bilhete”, “Desesperar, Jamais”, “AiAiAiAiAi”, “Vieste”, “Lembra de Mim”, “Depende de Nós”, “Novo Tempo”, “Meu País”. É, até hoje, oúnico artista de língua portuguesa a receber o prêmio de Álbum do Ano do Grammy Latino (2005). Suas canções foram interpretadas por estrelas nacionais, como Elis Regina e Simone, e estrangeiras, como Ella Fitzgerald, George Benson, Sting, Diana Krall e seu grande amigo Quincy Jones. Em mais de cinco décadas de carreira, Ivan Lins lançou inúmeros álbuns com granderepercussão, sempre ligados às questões contemporâneas de cada época. Sua obra, marcada por harmonias diferenciadas e por arranjos ao mesmo tempo refinados e populares, se renovou através dos anos, trazendo novos valores musicais e ideais agregados. Sem nunca perder sua marca autoral, seu DNA, sua originalidade. No show do Teatro Guararapes, as músicas de Ivan ganharão camadas especiais. Ao lado de seu tecladista e diretor musical, Marco Brito, o artista estará em cena com a especialíssima Orquestra Bravo, criada há mais de 30 anos em Pernambuco pelo maestro Alexandre Lemos.

SERVIÇO

Ivan Lins & Orquestra Bravo

Dia 27 de abril de 2024, às 20h

Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400

INGRESSOS

Plateia Especial: R$ 240 e R$ 120 (meia) Plateia: R$ 200 e R$ 100 (meia) Balcão: R$ 160 e R$ 80 (meia)

Pontos de venda: bilheteria do teatro e site Cecon Tickets Link: https://cecontickets.com.br/ivan-lins-e-orquestra-bravo__1457

Veja também

CANAL SAÚDE Como manter os pés saudáveis?