A- A+

EXPOSIÇÃO Ivan Marinho realiza mostra celebrando os Bacamarteiros: Patrimônio Vivo de Pernambuco Exposição destaca a trajetória da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, criada em 1960

Até a próxima sexta-feira, dia 22 de março, o Hotel Grand Mercure de Boa Viagem apresenta uma mostra dedicada à Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo (SOBAC), um dos importantes Patrimônios Vivos do estado de Pernambuco. Esta exposição destaca a trajetória da SOBAC, o primeiro grupo de bacamarteiros operários surgido no Cabo de Santo Agostinho na década de 1960.

A mostra reúne vídeos, fotografias e pinturas do Marechal de Bacamarteiros Ivan Marinho e de seu filho Gabriel Marinho, ambos representantes ativos da SOBAC. Gabriel, estudante de Comunicação Social, é responsável pela identidade visual do grupo desde a adolescência.

A SOBAC tornou-se uma referência no bacamartismo pernambucano por suas releituras do folguedo e pelo trabalho junto aos poderes públicos para a salvaguarda legal dessa manifestação cultural sesquicentenária.

Biografia

Mestre Ivan Marinho de Barros Filho, nascido em Maceió, Alagoas, é graduado em Educação Física pela UFPE e especializou-se em Economia da Cultura pela UFRGS. Reconhecido com prêmios em diversas áreas, incluindo Artes Plásticas, literatura e cultura popular, Ivan recebeu títulos de Cidadão Honorífico de Pernambuco e de Cidadão Cabense, além do reconhecimento como Notório Saber em Cultura Popular pela Universidade de Pernambuco – UPE.

Veja também

EVENTO Gincana de Páscoa promete diversão e alegria para toda a família em Camaragibe