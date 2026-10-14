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ESPIRITUALIDADE IX Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco acontece na Iputinga Evento reúne palestrantes para dois dias de atividades voltadas ao magnetismo espírita, no Instituto Espírita Semeadores da Fé, no Recife

O IX Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco acontece nos dias 17 e 18 de outubro de 2026, no Instituto Espírita Semeadores da Fé (IESF), localizado no bairro da Iputinga, no Recife. O evento reunirá participantes interessados no estudo e na prática do magnetismo espírita, com uma programação que contará com a presença de Lucila, Jacob, Ícaru, Lárisson, Carmem, Luciano, Rafael e Wagner.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Ícaru Costa, Magnetizador e faz parte da Comissão de Magnetizadores de PE, que fala sobre a importância de cuidar das pessoas.

Você cuidar de pessoas, ajudar vidas, aliviar dores, enfermidades, é uma coisa que não tem preço nesse mundo. A gente tem que dar com a mão por amor e não esperar receber. Quando a gente desencarna, a única coisa que a gente leva daqui é o que fez de bom e o que fez de ruim.”, afirma Ícaru Costa

A programação do evento acontece no próximo sábado (17), com atividades serão das 8h às 18h. Já no domingo (18), o encontro será das 8h às 17h. A iniciativa é realizada pelo Conselho de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco (CMEPE), com apoio do Instituto Espírita Semeadores da Fé.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Para participar do evento o público precisa fazer as inscrições que custam R$ 70 e podem ser feitas pelo site www.cmepe.org. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Carmem Dolores, pelo telefone (81) 98640-1754, ou Cybelle Miranda, pelo número (81) 99826-8707.

Serviço

IX Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco

Data: 17 e 18 de outubro de 2026

Horários: sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 17h

Local: Instituto Espírita Semeadores da Fé (IESF), Rua Rêgo Monteiro, 90, Iputinga, Recife

Inscrições: R$ 70, pelo site www.cmepe.org

Informações: (81) 98640-1754 ou (81) 99826-8707

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