IX Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco acontece na Iputinga
Evento reúne palestrantes para dois dias de atividades voltadas ao magnetismo espírita, no Instituto Espírita Semeadores da Fé, no Recife
O IX Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco acontece nos dias 17 e 18 de outubro de 2026, no Instituto Espírita Semeadores da Fé (IESF), localizado no bairro da Iputinga, no Recife. O evento reunirá participantes interessados no estudo e na prática do magnetismo espírita, com uma programação que contará com a presença de Lucila, Jacob, Ícaru, Lárisson, Carmem, Luciano, Rafael e Wagner.
Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Ícaru Costa, Magnetizador e faz parte da Comissão de Magnetizadores de PE, que fala sobre a importância de cuidar das pessoas.
Você cuidar de pessoas, ajudar vidas, aliviar dores, enfermidades, é uma coisa que não tem preço nesse mundo. A gente tem que dar com a mão por amor e não esperar receber. Quando a gente desencarna, a única coisa que a gente leva daqui é o que fez de bom e o que fez de ruim.”, afirma Ícaru Costa
A programação do evento acontece no próximo sábado (17), com atividades serão das 8h às 18h. Já no domingo (18), o encontro será das 8h às 17h. A iniciativa é realizada pelo Conselho de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco (CMEPE), com apoio do Instituto Espírita Semeadores da Fé.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Para participar do evento o público precisa fazer as inscrições que custam R$ 70 e podem ser feitas pelo site www.cmepe.org. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Carmem Dolores, pelo telefone (81) 98640-1754, ou Cybelle Miranda, pelo número (81) 99826-8707.
Serviço
IX Encontro de Magnetizadores Espíritas de Pernambuco
Data: 17 e 18 de outubro de 2026
Horários: sábado, das 8h às 18h; domingo, das 8h às 17h
Local: Instituto Espírita Semeadores da Fé (IESF), Rua Rêgo Monteiro, 90, Iputinga, Recife
Inscrições: R$ 70, pelo site www.cmepe.org
Informações: (81) 98640-1754 ou (81) 99826-8707