IX Encontro Zé da Banha de Bacamarte dá pontapé inicial para o São João do Cabo de Santo Agostinho

A Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, a conhecida SOBAC, Patrimônio Vivo de Pernambuco e primeiro grupo de bacamarteiros operários, fundada em 1966, comemora seus 58 anos no Dia do Trabalhador e de seu aniversário, 1 de maio, em grande estilo na Vila de Nazaré, sítio histórico do Cabo de Santo Agostinho, a partir das 9h.

O Encontro deste ano homenageará dois monsenhores ligados ao bacamartismo: padre Manoel Marques e padre Rogério Silva, este último, também atirador de bacamarte.

O Encontro Zé da Banha, já consolidado no calendário cultural das terras pernambucanas, é um memorial a céu aberto das jornadas sociais do bacamartismo. Seu idealizador e realizador é um alagoano, o mestre e Marechal Ivan Marinho, cidadão honorífico de Pernambuco e do Cabo, além de Notório Saber em Cultura Popular pela Universidade de Pernambuco.

É muito importante o momento que vive o bacamartismo em seu berço, Pernambuco: São quase 150 anos de história e, por iniciativa da SOBAC, o folguedo está sendo inventariado e em processo de registro como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. Temos muito o que comemorar!”, arremata o Marechal de Bacamarte Ivan Marinho.

Este ano, o Encontro Zé da Banha de Bacamarte terá o seguinte roteiro:

8h- Café da Manhã dos Bacamarteiros no Museu Olimpio Bonald de Bacamarte, no Centro do Cabo.

10h30- Procissão dos Santos Joaninos na Vila de Nazaré, Parque Armando Holanda Cavalcanti, perto de Gaibu e Suape.

11h- Missa dos Bacamarteiros.

12h- Linha de Tiro da Paz.

13h- Almoço dos Bacamarteiros e apresentação de Allan Sales e Marlos Guedes.

14h- Ricardo Lima – Trio de Forró.

15h- Rannier Venâncio – Forró Rabecado.

15h30 Ciço do Pife, Luís do Pife, Luiz Rufino Sanfoneiro, Zumira do Coco e Seu Galego do Coco.

16h- Cavalo Marinho Boi Pintado – Patrimônio Vivo de Pernambuco.

