FAUNA Jacaré do papo-amarelo, resgatado no Parque das Graça, pela CPRH, recebe cuidados veterinários O animal, encontrado nas margens do Rio Capibaribe, estava em situação de desnutrição, e passou a receber soro e medicações

A Agência Pernambucana de Meio Ambiente -CPRH- resgatou,nesse domingo (26), um jacaré do Papo-amarelo (Caiman Latirostris), nas margens do rio Capibaribe, no Parque das Graças, Bairro do mesmo nome, Zona Norte do Recife. Após o resgate, os técnicos encaminharam o animal para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangará, onde está sendo tratado, dentro de uma caixa d’água, tomando soro e outras medicações, e recebendo cuidados da equipe veterinária.

Segundo Joice Brito, analista ambiental da CPRH, o animal estava pesando 46,8 kg, muito abaixo do normal para o seu porte, que seria em torno de 80 kg. Enquanto ainda está em recuperação, o jacaré permanecerá no Cetras. Após o tratamento, quando estiver com saúde novamente, será devolvido à natureza.

"Ele está muito magro, bastante apático, recebeu soro e vai seguir com os cuidados médicos. O Jacaré já estava sendo monitorado, visto que alguns moradores da área onde foi encontrado tinham relatado que ele estava há dias pelas margens do rio" diz Joice.

De acordo com a equipe veterinária do Cetras, o animal é adulto com aproximadamente 20 anos de idade, e apresenta quadro de desidratação e desnutrição. ‘‘O primeiro momento é manter o aquecimento e a hidratação, depois será realizado um exame de raio-X e de sangue. Depois da avaliação desses resultados é que definiremos qual o tratamento necessário’’, explica Denisson Souza, médico veterinário do Cetras.

