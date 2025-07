A- A+

MÚSICA ERUDITA James Strauss, brasileiro laureado com a Medalha de Ouro Mozart, tem agenda no Recife Flautista brasileiro, natural de Abreu e Lima, é o primeiro brasileiro laureado com a prestigiosa Medalha de Ouro Mozart da Mozart Gemeinde Wien

Para se ter uma ideia da importância desse feito, a Mozart Gemeinde Wien, com mais de um século de existência, estabeleceu-se como uma das instituições musicais mais respeitadas da Europa Central. Sua Medalha de Ouro Mozart, criada em 1973, foi conferida apenas dez vezes durante seus primeiros 27 anos de existência, reservada exclusivamente para personalidades de excepcional contribuição à música mozartiana e à cultura musical austríaca. Após 24 anos sem ter sido discernida, foi entregue a um pernambucano,em junho deste ano. No Recife ele tem apresentação confirmada na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, com agenda a ser divulgada em breve.

James inicia sua trajetória musical seguindo os passos de seu pai, músico. Iniciou com o violino, mas abraçou a flauta que o levou a tão altos voos. Foi aluno da Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, é formado pelo Conservatório Pernambucano de Música, onde foi professor e desde 2020 reside em Viena, na Áustria.

O músico conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta quinta-feira (10), contou um pouco de sua vida e de trabalhos realizados em países como Venezuela, aonde desenvolveu um projeto social com crianças.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Durante a pandemia ele produziu um disco com obras de Mozart.

“Foi no momento de incerteza e reclusão que produzi um trabalho inteiramente voltado para Mozart. A partir de 2022, com a explosão da guerra na Ucrânia e pensando em como ajudar o povo daquele país, reuni músicos ucranianos refugiados e em um período de três horas gravei um novo disco, dedicado a Mozart. Esse trabalho teve enorme repercussão, me deu enorme visibilidade e ganhei a medalha,” conta James Strauss.

O músico vive fora do país desde 2003. Ele desembarcou em Recife, no último dia 3, com a missão de divulgar o prêmio, realizar apresentações na região, e na sua terra natal, como também em João Pessoa, na Paraíba.

Para o futuro, projetos musicais já estão engatilhados, com possibilidade de lançamento ainda neste ano, com os álbuns: Projeto Carl Nielsen, As Quatro Estações de Vivaldi e Tributo a J.S. Bach.

Veja também