Janeiro Branco: a prevenção para saúde mental e emocional

Janeiro, o primeiro mês do ano, inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem nas vidas de todos nós.

Depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico tem sido uma realidade cada vez mais comum. Por isso, é tão importante ter hábitos que podem ajudar a ter mais saúde mental e satisfação com a própria vida. Quais são os primeiros sinais e sintomas de que algo não está indo bem com a saúde mental? Quais são os principais hábitos que podem contribuir com uma boa saúde mental? Qual a principal importância da campanha Janeiro Branco?

Falar de saúde mental abrange a promoção de saúde, ou seja, é ter espaço para falarmos da nossa subjetividade, das nossas emoções e sentimentos; é avaliarmos nosso propósito de vida; é conseguir observar e lidar com o desenvolvimento das diversas áreas da nossa vida, o que inclui não apenas saúde física, mas também relacionamentos interpessoais, espiritualidade, hobbies, profissão, contribuição social, desenvolvimento intelectual, entre outras. Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde, com a psicóloga Márcia Karine Monteiro

Psicóloga Márcia Karine Monteiro. Foto: Divulgação

A psicóloga Márcia Karine Monteiro, trouxe alguns alertas

“Você está dormindo bem e no mínimo 8 horas? precisamos compreender já para começar a acender as luzes de que precisamos nos organizar. A primeira pergunta seria, você está dormindo bem? Você está se alimentando bem? Como é que tá o seu dia a dia? Você consegue fazer uma caminhada ou atividade física? comer bem? Então são perguntas que precisamos estar se perguntando. Vai ver como você está, porque saúde mental é cuidar da gente primeiro, se não estivermos bem, não conseguimos ajudar o outro, e também não conseguimos nos ajudar. Se dormimos mal, acordamos mal, e consequentemente temos um dia ruim, então precisamos otimizar tudo isso para que estejamos bem”

A especialista também usou o BBB como exemplo para problemas que podemos ter no dia a dia

“O BBB está mostrando casos relevantes, e é importante que as pessoas através desses casos das artistas, divulguem esses temas que são pertinentes de serem falados, porque muitas vezes pessoas estão sentindo e não sabem e acabam se identificando com os casos das moças em questão (Vanessa Lopes e Yasmin Brunet). Às vezes você não está bem emocionalmente e no isolamento você não quer falar com as pessoas, você não quer nem comer, e aí você começa a entender que alguma coisa está fora do controle, pode começar a ter palpitações, ou começar em algum momento até a ser mais agressivo, muitas vezes não se vê sentido pra vida e quando falamos de saúde mental nós falamos de sentido para vida é o que nos faz acordar de manhã e levantar”



