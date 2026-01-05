A- A+

Rádio Folha Janeiro branco e os cuidados com a saúde mental dos idosos Especialista alerta para sinais de depressão, ansiedade e solidão entre idosos e destaca a importância do planejamento da aposentadoria

Neste primeiro mês do ano, o calendário da saúde está focado no “Janeiro Branco”, dedicado aos cuidados e atenção à saúde mental. Em alusão a este tema, pontuamos dois alertas importantes para os idosos: a depressão e a ansiedade nas pessoas mais velhas.

Nesta segunda-feira (5), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o geriatra Alexandre de Mattos. Ele falou sobre os cuidados com a saúde mental dos idosos.

O Dr. Alexandre de Mattos iniciou a conversa alertando que, embora os transtornos mentais sejam frequentes na terceira idade, eles jamais devem ser normalizados como parte natural do envelhecimento

“Aproximadamente 20 a 25% dos idosos que vivem na comunidade apresenta algum transtorno mental mas não é porque é comum que devemos entender que ele faz parte do envelhecimento normal e aí a gente tem que ter cuidado para não incorrer exatamente no que chamamos de etarismo. Achar: ‘ah, ele tá mais triste, mas também é porque já tá com 80 anos’... a gente tem que ter muito cuidado para não confundir algo que é comum com algo que é normal.”

Ao detalhar os sintomas, o especialista explicou que a depressão no idoso muitas vezes não se manifesta com choro, mas sim através de queixas físicas e falta de energia

“Chama atenção alguns sinais que podem aparecer muito antes ou ser apenas os únicos sinais. O idoso com muita queixa de fadiga, de falta de energia, às vezes procurando uma vitamina, com muitas queixas físicas de dores no corpo, de tontura, de insônia, de falta de apetite. Isso daí já começa a acender uma luz de alerta porque pode ser o início ou a única apresentação de uma depressão no idoso.”

O médico também destacou a gravidade da solidão, comparando o impacto do isolamento social à saúde com o do tabagismo

“A gente hoje tem estudos mostrando que o isolamento social, a solidão, é tão impactante para a saúde, não só mental, mas física, quanto um tabagismo, por exemplo. Então, assim, é um fator de risco muito importante para adoecimento. O adoecimento por doenças cardiovasculares, por morte por infarto, AVC, até por câncer pode aumentar com solidão.”

Por fim, Dr. Alexandre reforçou a necessidade de encarar a aposentadoria com planejamento prévio para evitar o vazio existencial e o declínio cognitivo

“A pessoa, antes de se aposentar, tem que planejar a sua aposentadoria, não tem que deixar a vida leve. O não planejamento da aposentadoria e deixar que as coisas ocorram traz um grave risco de adoecimento de saúde mental e orgânica. A fase da vida do idoso é uma fase com novos desafios.”

