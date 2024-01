Janeiro roxo: a prevenção da hanseníase

A- A+

Uma doença de pele que ainda alarma e é pouco conhecida do grande público por isso, um mês inteiro para informação e conscientização. O mês de janeiro ganha a cor roxa para alertar a sociedade sobre a hanseníase. A doença, que ainda é cercada de preconceitos (durante muito tempo foi chamada de Lepra) é contagiosa, mas tem meios de controle e tratamento oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto à doença, informação é importante!

A patologia é crônica, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Atinge principalmente a pele e os nervos da pele e troncos periféricos, localizados em todos os locais da pele, podendo provocar muitas deformidades. A hanseníase pode se estender também aos órgãos internos e aos olhos. A bactéria é transmitida pelas vias respiratórias, por meio de contato com paciente que não está sendo tratado, através de gotículas salivares ou secreções nasais.

A melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce, assim como a indicação de vacina BCG ao nascer, para melhorar a resposta imunológica. O diagnóstico e tratamento da hanseníase é gratuito e feito em ambulatório. Quando detectada e tratada a tempo, não é necessária internação hospitalar: é indicado o uso de antibióticos em comprimidos, com duração de 6 a 12 meses. Logo no início do tratamento, a doença não é mais transmitida, o que destaca a necessidade de diagnosticar rapidamente o paciente para prevenir complicações e evitar a transmissão. É fundamental a continuidade do tratamento e o frequente acompanhamento com o dermatologista.

Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7, conversou no Canal Saúde, com a Médica dermatologista Márcia Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia - seção PE.

Médica dermatologista Márcia Oliveira. Foto: Divulgação

A dermatologista Márcia Oliveira dá detalhes de como normalmente a hanseníase se apresenta

“A gente tem formas diferentes de apresentação, uma das formas é que a pessoa doente tem a capacidade de transmitir para outras pessoas. Esse paciente transmite para outras pessoas através de gotículas que saem das vias aéreas para outra pessoa, ou seja, é possível transmitir através de uma fala prolongada ou espirro. Mas essa contaminação só acontece de forma sucessiva, um ambiente fechado com um contato prolongado de anos, não é qualquer contato rápido. Um abraço ou aperto de mão não transmite hanseníase”

A especialista também falou sobre o diagnóstico da doença

“A doença se manifesta muito por manchas de pele. Então chama atenção uma mancha de pele que seja avermelhada, amarronzada, ou que tenha uma cor mais clara do que sua pele normal que chamamos de hipocrômica e que tenha alguma alteração de sensibilidade. O diagnóstico da hanseníase é principalmente clínico, então o profissional de saúde no posto de saúde, ele é capaz também de diagnosticar. É importante que as pessoas que conhecem alguém ou se tem algum familiar que tenha alguma lesão de pele, que seja um pouco avermelhada ou amarronzada ou hipocrômica que conscientize, já que é uma lesão que precisa ser investigada, que deve ser examinada por um profissional de saúde”

Se interessou? Ouça o podcast completo no player abaixo!





