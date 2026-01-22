A- A+

Canal Saúde Janeiro Verde: mês de conscientização e prevenção do câncer de colo de útero Entenda os fatores de risco e como hábitos simples podem reduzir o avanço da doença

O primeiro mês do ano inicia com uma ação superimportante para o público feminino: a Campanha do Janeiro Verde, de conscientização e prevenção ao câncer de colo do útero.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), essa neoplasia é a terceira mais comum entre as mulheres.

Nesta quinta-feira (22), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com o cirurgião oncológico, Eduardo Miranda. Ele falou sobre o câncer de colo do útero.

O Dr. Eduardo Miranda iniciou a entrevista enfatizando que o câncer de colo do útero pode ser evitado com recursos básicos disponíveis na rede de saúde

“O tumor do colo do útero é 100% prevenido e ele é perfeitamente previsível, prevenível, porque precisa apenas de um espéculo e de uma lâmpada e de um enfermeiro, um médico para fazer a colheta do material do colo do útero. Normalmente se preconiza a partir dos 25 anos até os 65 anos ou até quando haja atividade sexual.”

O especialista explicou que o câncer de colo do útero tem origem viral e listou os principais fatores de risco

“O câncer do colo do útero é um tumor que é originado por uma doença sexualmente transmissível através de um vírus chamado HPV. As mulheres que estão no grupo de risco são as que iniciam a sua vida sexual muito cedo, principalmente as mulheres que têm uma vida sexual promíscua, que tem vários parceiros, as mulheres que têm higiene genital precária.”

Sobre a imunização, o médico destacou a mudança no protocolo do Ministério da Saúde para dose única

“Essa vacina deve ser feita em todas as jovens e os jovens, a partir dos 9 anos aos 14 anos. O Ministério da Saúde decidiu para aumentar a cobertura vacinal, fazer somente uma dose. A gente estava com 50% de aderência à vacinação no Brasil e hoje está com 82%.”

Por fim, o Dr. Eduardo alertou para a dura realidade da região, onde a maioria dos diagnósticos ocorre em fases avançadas

“As mulheres brasileiras, principalmente do Nordeste, elas têm uma incidência de câncer de colo útero no estádio três e quatro. De 50% a 60% das mulheres brasileiras a já chegam ao hospital com o estágio três e quatro. E essas 90% dessas pessoas, infelizmente, virão a falecer, que é a metade dos nossos casos.”

