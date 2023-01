Janeiro Verde: prevenção contra o câncer de colo de útero

A- A+

O câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o terceiro tumor maligno mais incidente entre mulheres brasileiras, depois do câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o ano de 2023 foram estimados 17.010 casos novos da doença. Apesar de ser evitável, o câncer de colo do útero ocupa a quarta maior causa de morte no sexo feminino por câncer, no país. Mas tem como prevenir? Para abordar o assunto, o âncora Jota Batista entrevistou a cirurgiã oncológica do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Luciana Mata, nesta quinta-feira (5), no Canal Saúde.



Segundo a médica, o câncer de útero, apesar de grave e muito ocorrente no Brasil, é, sim, prevenível.



É uma doença muito preocupante. Aqui em Pernambuco e no Nordeste, ocupa já o segundo lugar. No Norte, é o primeiro lugar em mortalidade. E é uma doença totalmente prevenível. Infelizmente, nós não temos acesso ao exame preventivo, que é o papanicolau”, afirmou.

Cirurgiã oncológica Luciana Mata



Luciana Mata disse, ainda, que há lugares em Pernambuco e no Brasil que não oferecem exames de ppanicolau suficientes para toda a população.



O número de locais e o que é fornecido para a população não atende completamente e, em contrapartida, tem pouca procura, também, principalmente nas áreas periféricas e no interior. Essas pessoas acabam tendo um atendimento menor”, declarou.



