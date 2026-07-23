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MÚSICA Jarbas Amorim lança músicas autorais e reforça valorização do forró Cantor e compositor pernambucano lança as canções "O Drama da Hora" e "Forró Som no Salão" nas plataformas digitais, ampliando o alcance de seu trabalho autoral e da cultura popular

O cantor e compositor pernambucano Jarbas Amorim lança nas principais plataformas digitais suas músicas autorais, reforçando sua proposta de valorizar a cultura nordestina por meio do forró. As canções "O Drama da Hora" e "Forró Som no Salão", esta última com participação de Gabrielli Valois, também vêm conquistando espaço na cena musical do Recife.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor Jarbas Amorim, ele fala sobre a inspiração para a música "Forró Som no Salão" e a paixão pela dança.



O forró não é só o som no salão, o forró tem o abraço apertado, tem uma emoção. É você se expressar corporalmente, e uma música boa, acompanhado da dança, é bom demais”, afirma Jarbas Amorim.

As composições abordam temas como amor, experiências pessoais e a identidade cultural do povo brasileiro. Inspirado por grandes nomes do gênero,



Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Jarbas iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência, mas decidiu investir na carreira artística após a pandemia. Conciliando a música com o serviço público, o artista aposta em um trabalho que preserva as tradições nordestinas e amplia o alcance do forró para diferentes públicos. Com o lançamento, ele fortalece sua presença no cenário da música autoral pernambucana.

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