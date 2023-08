Jardim Paulista Alto é a próxima parada do Programa Prefeitura nas Comunidades, em Paulista

A- A+

Na próxima quarta-feira (30), será realizada mais uma edição do Programa Prefeitura nas Comunidades. Desta vez, o bairro escolhido foi o de Jardim Paulista Alto, onde a população contará com serviços nas áreas de saúde, assistência social, assistência jurídica, dentre outros. O evento será na Rua 125, próximo ao Supermercado Nova Era.

Durante a ação, os moradores terão acesso a abertura de crédito para pequenos empresários em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), e cadastro como Microempreendedor Individual (MEI). Serão ofertados ainda, testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mamografia, atendimento médico, exame citológico, auriculoterapia e orientações sobre saúde bucal. Também haverá vacinação contra Covid-19, influenza e antirrábica animal, bem como, atendimento clínico veterinário.

A iniciativa contará, ainda, com feira orgânica, emissão de carteira de identidade, orientações acerca de acordos judiciais, atendimento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e da Neoenergia (Celpe), corte de cabelo, massagem, designer de sobrancelha e a expedição gratuita de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o ônibus da Justiça Itinerante estará presente oferecendo serviços de inscrições para casamento coletivo, testes de DNA para reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes, divórcios consensuais, reconhecimento de união estável e desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento, tudo de forma gratuita.

Para as famílias interessadas em realizar o Reconhecimento de Paternidade, é necessário preencher o formulário disponível nas unidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), nos Conselhos Tutelares da cidade, no Centro de Conciliação e Cidadania (CEJUSC), na Câmara de Conciliação da Faculdade Uninassau Paulista e no ônibus da Justiça Itinerante, que estará presente na ação integrada.

