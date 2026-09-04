Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CIRCUITO

Jazz e blues tomam conta da Rua da Aurora neste sábado

2ª Etapa do Circuito Pernambucano de Jazz & Blues reúne artistas locais e regionais em programação gratuita

Reportar Erro
Junior Xanfer é Produtor musical e Curador da 2ª Etapa do Circuito Pernambucano de Jazz e BluesJunior Xanfer é Produtor musical e Curador da 2ª Etapa do Circuito Pernambucano de Jazz e Blues - Foto: Emerson COsta

O Circuito Pernambucano de Jazz & Blues, acontece neste sábado (05), a partir das 16h, na rua da Aurora. O evento é gratuito e aproxima o Jazz e o Blues da cultura popular nordestina, reunindo artistas iniciantes e consagrados e diferentes influências musicais.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o guitarrista Junior Xanfer, também Produtor musical e Curador do Circuito Pernambucano de Jazz e Blues, destaca  o Jazz e o Blues como a alma da música pernambucana.

 

Pensamos em agregar a boa música e a nossa música, porque o jazz e o blues também fazem parte da música pernambucana. As rodas de improviso, os choros, os frevos, os baiões, as melodias de forró — tudo isso está inserido dentro da improvisação, e o jazz nada mais é do que um estilo de tocar livre, de improvisar”, afirma Junior Xanfer.

 

Nesta segunda edição, o circuito reúne músicos iniciantes e artistas consagrados, como Zeck Silva & TRIO, Guilherme Calado & TRIO e Rodrigo Morcego participação do guitarrista Junior Xanfer.


Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O Circuito valoriza a música instrumental e a economia criativa, fortalecendo Pernambuco como polo musical do país. A programação segue até às 19h40, ao ar livre e acesso gratuito ao público.

Serviço 

Evento: Circuito Pernambucano de Jazz & Blues – 2ª Etapa 
Data: Sábado, 05 de setembro de 2026 • Horário: 16h às 19h40 
Local: Rua da Aurora – Recife/PE - Prox. Ao Banco Central 
Entrada: Gratuita 
Classificação: Livre 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter