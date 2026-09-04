Jazz e blues tomam conta da Rua da Aurora neste sábado
2ª Etapa do Circuito Pernambucano de Jazz & Blues reúne artistas locais e regionais em programação gratuita
O Circuito Pernambucano de Jazz & Blues, acontece neste sábado (05), a partir das 16h, na rua da Aurora. O evento é gratuito e aproxima o Jazz e o Blues da cultura popular nordestina, reunindo artistas iniciantes e consagrados e diferentes influências musicais.
Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o guitarrista Junior Xanfer, também Produtor musical e Curador do Circuito Pernambucano de Jazz e Blues, destaca o Jazz e o Blues como a alma da música pernambucana.
Pensamos em agregar a boa música e a nossa música, porque o jazz e o blues também fazem parte da música pernambucana. As rodas de improviso, os choros, os frevos, os baiões, as melodias de forró — tudo isso está inserido dentro da improvisação, e o jazz nada mais é do que um estilo de tocar livre, de improvisar”, afirma Junior Xanfer.
Nesta segunda edição, o circuito reúne músicos iniciantes e artistas consagrados, como Zeck Silva & TRIO, Guilherme Calado & TRIO e Rodrigo Morcego participação do guitarrista Junior Xanfer.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O Circuito valoriza a música instrumental e a economia criativa, fortalecendo Pernambuco como polo musical do país. A programação segue até às 19h40, ao ar livre e acesso gratuito ao público.
Serviço
Evento: Circuito Pernambucano de Jazz & Blues – 2ª Etapa
Data: Sábado, 05 de setembro de 2026 • Horário: 16h às 19h40
Local: Rua da Aurora – Recife/PE - Prox. Ao Banco Central
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre