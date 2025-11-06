A- A+

SHOW Stênio Neves leva o projeto "AFFéR" a Pernambuco com shows em Arcoverde e Recife Cantor brasiliense apresenta repertório autoral que celebra a música brasileira com influências afro, pop e nordestinas, dia 8 e 9 de novembro.

O cantor e compositor brasiliense Stênio Neves chega a Pernambuco com o projeto "AFFéR – Alegria, Força, Fé e Resistência", que integra uma turnê por três estados. As apresentações acontecem dia 8 de novembro, em Arcoverde, e dia 9, no Recife. O show reúne canções dos três álbuns autorais do artista, misturando influências afro, pop e nordestinas em uma fusão de samba-reggae, maracatu, guitarrada e forró.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Stênio Neves, ele fala sobre a mensagem que deseja passar na sua apresentação.

A mensagem é essa, é o aché é a energia. Eu, como homem negro, capoeirista, brasileiro, trago essa questão da energia muito presente, do aché, da cultura afro, das religiões de matriz afroafricafricanas, afro-brasileiras, né? Então, é o heggae, é o afoché, o próprio forró, como você disse, o carimbó, a guitarrada, tudo isso envolto na questão da letra, da lírica com um pouco pouquinho de mensagem, espiritualidade, consciência, sabe?

As letras falam de espiritualidade, liberdade e das belezas cotidianas, convidando o público a dançar e refletir. Cada apresentação é pensada como uma celebração coletiva da música brasileira e uma homenagem a referências como Luiz Melodia, Itamar Assumpção e Djavan.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O projeto "AFFéR" traduz o momento criativo de Stênio, guiado pela alegria, resistência e fé na força transformadora da arte e conta com recursos do FAC/DF e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

SERVIÇO:

Show AFFéR – Alegria, Força, Fé e Resistência

08/11 – (22h) Arcoverde - Festival Sesc Economia Criativa - Palco Conexões (CECORA)

09/11 - (14h) Recife - Kaçarola do Poço - Rua Visconde de Araguaya, 50 - Poço da Panela, Recife

Entrada GRATUITA

Mais informações:

Instagram: @stenionevesoficial

Youtube: www.youtube.com/StênioNeves

