Stênio Neves leva o projeto "AFFéR" a Pernambuco com shows em Arcoverde e Recife
Cantor brasiliense apresenta repertório autoral que celebra a música brasileira com influências afro, pop e nordestinas, dia 8 e 9 de novembro.
O cantor e compositor brasiliense Stênio Neves chega a Pernambuco com o projeto "AFFéR – Alegria, Força, Fé e Resistência", que integra uma turnê por três estados. As apresentações acontecem dia 8 de novembro, em Arcoverde, e dia 9, no Recife. O show reúne canções dos três álbuns autorais do artista, misturando influências afro, pop e nordestinas em uma fusão de samba-reggae, maracatu, guitarrada e forró.
Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, recebeu o cantor Stênio Neves, ele fala sobre a mensagem que deseja passar na sua apresentação.
A mensagem é essa, é o aché é a energia. Eu, como homem negro, capoeirista, brasileiro, trago essa questão da energia muito presente, do aché, da cultura afro, das religiões de matriz afroafricafricanas, afro-brasileiras, né? Então, é o heggae, é o afoché, o próprio forró, como você disse, o carimbó, a guitarrada, tudo isso envolto na questão da letra, da lírica com um pouco pouquinho de mensagem, espiritualidade, consciência, sabe?
As letras falam de espiritualidade, liberdade e das belezas cotidianas, convidando o público a dançar e refletir. Cada apresentação é pensada como uma celebração coletiva da música brasileira e uma homenagem a referências como Luiz Melodia, Itamar Assumpção e Djavan.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
O projeto "AFFéR" traduz o momento criativo de Stênio, guiado pela alegria, resistência e fé na força transformadora da arte e conta com recursos do FAC/DF e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.
SERVIÇO:
Show AFFéR – Alegria, Força, Fé e Resistência
08/11 – (22h) Arcoverde - Festival Sesc Economia Criativa - Palco Conexões (CECORA)
09/11 - (14h) Recife - Kaçarola do Poço - Rua Visconde de Araguaya, 50 - Poço da Panela, Recife
Entrada GRATUITA
Mais informações:
Instagram: @stenionevesoficial
Youtube: www.youtube.com/StênioNeves