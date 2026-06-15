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SÃO JOÃO João Lacerda lança xote romântico para o São João 2026 Novo trabalho reúne João Lacerda e seu filho, Genival Lacerda Neto, em uma homenagem à tradição do forró nordestino.

O cantor, compositor e produtor João Lacerda lança a música "Preciso Ser Adotado", aposta para o São João 2026, já está disponível em todas as plataformas digitais. A canção, um xote romântico composto em parceria com Léo Bonny, convida os forrozeiros a dançarem agarradinhos durante os festejos juninos. O lançamento ganha um toque especial com a participação de seu filho, Genival Lacerda Neto, de apenas 9 anos, mantendo viva a tradição musical da família.

Para falar sobre o lançamento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor João Lacerda, que destaca a emoção de gravar com seu filho de 9 anos e a troca de gerações.

O interessante da vida é isso, você vai aprendendo a cada momento, aprendendo com o seu dia a dia. E o bom é a gente aprender com os jovens, que têm muita coisa que a gente pode aprender e apreciar”, afirma João Lacerda.

Natural de Campina Grande, na Paraíba e Filho do saudoso Genival Lacerda, João acumula 35 anos de carreira e segue valorizando a cultura nordestina. Sua trajetória começou ainda na infância, quando gravou ao lado do pai músicas que marcaram época, participando de importantes projetos fonográficos da música nordestina nos anos 1990.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Para o São João, o artista também cumpre agenda de shows em Pernambuco, Paraíba e Sergipe levando ao público seu repertório marcado pela valorização das tradições nordestinas.

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