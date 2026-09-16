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MÚSICA João Netto apresenta projeto que une viola de 12 cordas e sonoridade nordestina Novo trabalho reúne três faixas e reforça a trajetória de mais de cinco décadas do músico pernambucano

O compositor pernambucano João Netto lança o projeto musical "O Som das 12" nas plataformas digitais, com três faixas disponíveis o "O Som das Doze", "É Só Trincar que Sai Faísca" e "Sem Você". O novo trabalho chega com uma proposta que combina referências nordestinas e sonoridade contemporânea acompanhado da viola de 12 cordas que ocupa lugar central na identidade musical do projeto.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o compositor João Netto, e destaca a valorização e o orgulho da cultura nordestina em suas músicas.



“Eu sou apaixonado pela cultura bem popular mesmo. O Nordeste é terra boa, eu afirmo e assino. Não digo palavra à toa nem maldigo o meu destino; o Nordeste é muito belo, eu tenho orgulho e revelo ser um simples nordestino.”, afirma João Netto



Com mais de 50 anos de carreira, João Netto construiu uma trajetória ligada à música popular brasileira e no forró, tacando guitarra e violão ao lado de grandes nomes como Dominguinhos, Belchior e Paulo Diniz. O músico também mantém parcerias com compositores como Nando Cordel, Xico Bizerra, Maciel Melo e Beto Hortis.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O projeto "O Som das 12" reafirma a ligação de João Netto com a música nordestina e apresenta ao público uma nova fase de sua trajetória artística.

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