EVENTO Jogadores de Pokémon GO têm diversão com arrecadação de alimentos no Marco Zero neste domingo (5) Para cada quilo de alimento doado, o jogador terá direito a uma pulseira numerada para sorteios de brindes

Os jogadores de Pokémon Go têm mais um momento para reunir a comunidade neste domingo (5). Acontece no Marco Zero do Recife, das 13h às 17h, o “Community Day”, evento também voltado à arrecadação alimentos para a campanha “Natal Permanente LBV - Jesus o Pão Nosso de Cada Dia!”.

Para cada quilo de alimento doado, o jogador terá direito a uma pulseira numerada para participar de sorteios de vários brindes, como canecas, copos e chaveiros temáticos do dia da comunidade, Biscuit, entre outros. Quanto mais o jogador doar, maiores serão as chances de ganhar e conquistar novos cards. Doando 5 kg, será possível participar de uma gincana com um pokestop de verdade.



Serão aceitos alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e açúcar. A campanha “Natal Permanente da LBV – Jesus o Pão Nosso de cada dia!” tem o compromisso, nesta edição, de atender a mais de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado.

Serviço:

Evento: “Community Day” em prol da Campanha Natal Permanente da LBV

Ingresso: 1 quilo ou + de alimentos e capture criaturas ficcionais

Local: Escadaria em frente ao Marco Zero, Bairro do Recife

Data: 05 de novembro (domingo), das 13h às 17h.

